Barock in Ribbeck: Gutshaus bei Zehdenick soll zum Wohnhaus werden

Ribbeck

Im Inneren des alten Gutshauses im Ribbecker Ortskern fällt eines sofort auf: die meterdicken Wände. „Ein Teil des Gebäudes ist ein Wehrturm aus dem Spätmittelalter, aus der Zeit, als hier Raubritter herrschten und die adligen Familien der Mark in Fehde lagen“, erklärt Evelyn Steffens, von der Denkmalschutzbehörde Oberhavel. „In dem Zustand gibt es sowas in Brandenburg nur noch sehr selten.“

Unter dem grauen Rauputz verstecken sich noch weitere baugeschichtliche Epochen. Teile stammen aus dem Barock, andere sind im Jugendstil gehalten. Dazu kommt ein Speichergebäude aus dem Jahr 1656. Das Ensemble befindet sich mitten im Ortskern der 130-Einwohnergemeinde Ribbeck bei Zehdenick. „Wir wollen jetzt die Geschichte des Gebäudes weiterschreiben“, sagt Wilko Hoffmann, einer der neuen Eigentümer.

Landrat Egmont Hamelow, Wilko Hoffmann und Simon Kassner, Evelyn Steffens vom Denkmalschutz und Bürgermeister Lucas Halle. Quelle: Constanze Gatzke

Um diese Vorhaben zu unterstützen, bekommen die neuen Eigentümer – zwei Architekten aus Berlin – gut 41.000 Euro Fördermittel vom Landkreis Oberhavel. „Die Eigentümer dieses geschichtsträchtigen Hauses haben sich viel vorgenommen. Damit es gelingt, hier ein weiteres Stück Oberhaveler Geschichte zu erhalten, unterstützen wir hier gerne mit Fördermitteln des Landkreises“, sagt der amtierende Landrat Egmont Hamelow.

Im Inneren des Gebäudes sind Spuren dieser Geschichte zu erkennen. „Es gibt eine völlig überdimensionierte Gutsküche. Die wäre groß genug für ein Hotel gewesen. Vielleicht war der Gutsherr ein wahnsinniger Gourmet“, spekuliert Hoffmann. Dahinter liegt ein hoher Salon, mit Fischgrätenparkett und großen Fenstern. Der ist durch eingezogene Wände aufgeteilt worden. „Man hat das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg so umgebaut, um hier Kriegsflüchtlinge unterzubringen. Wir wollen ursprünglichen Zustand des Saals wiederherstellen und sie als Gemeinschaftsräume nutzen“, so Hoffmann.

„Objekt sucht Nutzung“

Wilko Hoffmann hatte das Gebäude auf einer Fahrradtour in der Region entdeckt und das große Potenzial gesehen. Sein Kompagnon Simon Kassner erzählt, wie es dann weiterging. „Nach dem Motto ,Objekt sucht Nutzung’, sind wir dann auf die Stadt zugegangen und haben verschiedene Vorschläge gemacht. Herausgekommen ist dann die Idee, es als Wohnquartier zu nutzen.“

Eigentümer und Vertreter der Politik bestaunen die beeindruckend große Küche des Gutshauses. Quelle: Till Eichenauer

Geplant haben die Berliner Architekten, im alten Gutshaus und im angrenzenden Speicher gut zehn Wohneinheiten unterzubringen. „Die Gemeinde hatte keine Verwendung dafür und Hotel und Gastronomie sind hier draußen auch schwierig“, so Wilko Hoffmann.

Ribbecker nehmen Bauprojekt positiv auf

Auch müsse man sich immer bewusst sein, dass das Ensemble mitten im Zentrum des Dorfs liege: „Das Gutshaus liegt nicht am Ende einer langen Allee, sondern direkt neben der Kirche und dem Dorfplatz.“ Die Resonanz der Ribbecker sei aber sehr positiv und freundlich: „Man freut sich, dass hier etwas passiert und hat uns auch schon viel Hilfe angeboten.“

Bevor der aufwändige Umbau beginnen kann, soll die finanzielle Unterstützung des Landkreises zunächst zur Sicherung des Gebäudes, zur bauhistorischen Untersuchung und Schadensaufnahme genutzt werden. „Wir müssen zuerst einmal die Substanz genau analysieren und schauen, wie stark das Gebäude beschädigt ist. Bevor wir richtig anfangen können“, sagt Wilko Hoffmann.

Der Zustand des Hauses ist stark renovierungsbedürftig. Quelle: Till Eichenauer

Die Investitionssumme ist laut Miteigentümer Simon Kassner enorm. Man habe sich das Projekt aber zugetraut, weil viele Rahmenbedingungen vielversprechend sind. „Die Lage ist einfach top. In zehn Minuten ist man in Gransee. Und in 40 Minuten mit dem Zug in Berlin.“ Wann das Projekt abgeschlossen sein wird, könne Kassner noch nicht sagen. Dazu müsse zunächst erstmal die Bausubstanz genau analysiert werden. „Jetzt sieht das Haus noch traurig aus, aber das wird sich hoffentlich bald ändern.“

Von Till Eichenauer