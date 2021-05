Baurapport: Schon bald mehr Platz für Zehdenicks Sonnenschein-Kinder

Zehdenick

„Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss zu uns Kinder gehen!“ Dieses Lied können die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Zehdenick täglich anstimmen. Denn jeden Tag wird auf der Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Kita fleißig gearbeitet. Von der Terrasse ihrer angestammten Kita haben die Kinder einen guten Blick auf das Geschehen im Liebenwalder Ausbau 22a. Dort, wo einst der alte Jugendclub „Bumerang“ stand, mit dessen Abriss Anfang des Jahres 2020 begonnen wurde, entsteht ein Kita-Erweiterungsbau. Die Arbeiten an dem eingeschossigen Gebäude, das in Modulbauweise errichtet wird, kommen planmäßig voran. Für Ende Juli dieses Jahres ist die Fertigstellung des Gebäudes geplant. Dann sollen Kinder und Erzieher den Neubau in Besitz nehmen können. Der endgültige Termin wird sich letztendlich danach richten, wie lange es dauert, vom Jugendministerium in Potsdam die Betriebserlaubnis zu bekommen. Die Fertigstellung der Außenanlagen mit Stellflächen, Grünanlagen und Außenspielbereich ist für Ende November dieses Jahres geplant.

Der Erweiterungsbau entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft der angestammten Kita. Quelle: Uwe Halling

Anfänglich war es bei dem Bauablauf zu erheblichen Zeitverschiebungen gekommen. Durch den trotz eines Bodengutachtens so nicht zu erwartenden schlechten Baugrund und die schwierigen Grundwasserverhältnisse konnten weder die Erdarbeiten noch die Gründungsarbeiten wie ausgeschrieben durchgeführt werden. So waren statische Umplanungen und die Änderung des Bohrpfahlgründungssystems erforderlich.

René Golchert (l.) und René Dode von der Firma BSW, ein Baubetrieb aus Berlin, der mit Fassaden- und Malerarbeiten am Kita-Erweiterungsbau betraut ist. Quelle: Uwe Halling

Inzwischen läuft nun jedoch alles planmäßig. „Die Arbeiten an dem Erweiterungsbau sind in einzelne Bau-Lose unterteilt, wobei alle Lose ausgeschrieben und auch vergeben sind“, sagt Jens Eggert. Das, so der Fachdienstleiter Infrastruktur in der Zehdenicker Stadtverwaltung, gelte auch für die Möblierung des Gebäudes und die Außenanlagen. In dem Neubau, der über eine Gebäudegrundfläche von rund 1000 Quadratmetern verfügt, entstehen insgesamt 52 Betreuungsplätze. Angedacht ist die Betreuung von zwei U3- und zwei Ü3-Kindergruppen.

Die Einrichtung besteht aus vier Haupt- und vier Nebengruppenräumen mit Garderoben und Sanitärbereichen, einem Mehrzweck- und Bewegungsraum, einem Foyer, einem Kinderrestaurant, einer Ausgabeküche, einem Personalraum sowie Sanitär-, Abstell- und Hauswirtschaftsräumen

Der Eingangsbereich des Erweiterungsbaus. Noch ist vor lauter Baustelle nicht ganz so viel zu erkennen. Aber nicht mehr lange. Quelle: Uwe Halling

Robert Janik zeigte sich beim jüngsten Baurapport mit dem Fortgang der Arbeiten sehr zufrieden. Die Modulbauweise ermögliche es, schneller und dennoch in einer sehr guten Qualität zu arbeiten. Wer das Gebäude betritt, so erklärt der Architekt vom Eberswalder Projektbüro Dörner und Partner GmbH, gelange zunächst in einen großzügigen Empfangsbereich. Daran an schließe sich ein Mehrzweckraum.

Zu den Gewerken, die momentan im Neubau am Werk sind, gehören auch die Elektroinstallateure. Quelle: Uwe Halling

Linker Hand des Eingangsbereiches würden die Gruppen- und Nebenräume eingerichtet, der Platz rechter Hand sei unter anderem der Küchenausgabe und einem geplanten Kinderrestaurant vorbehalten. Momentan, so Robert Janik, konzentrierten sich die Arbeiten auf den Fassaden- und Trockenbau. Außerdem seien Elektro- und Heizungsmonteure am Werk. Das Gebäude werde komplett mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Sie ist schon im Gange und hilft dem Estrich beim Trocknen.

Auf der Süd-Südwest-Seite erhält das künftige Kita-Gebäude eine Terrasse. Quelle: Uwe Halling

Auf der Süd-Südwest-Seite, das möchte der Planer nicht unerwähnt lassen, werde das Gebäude eine Terrasse erhalten. Auf sie würden die Kinder durch entsprechende Türen direkt von dem Gruppenraum aus gelangen können. Der vorgelagerte Terrassenbereich vor den Gruppenräumen soll auch den Kleinsten den Aufenthalt im Freien ermöglichen und kann vielseitig genutzt werden. Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien soll unter anderem der Entdeckungsinstinkt bei den Kindern angeregt werden.

Der Außenbereich wird mit Stellplätzen für die Erzieher und Eltern, sowie durch Grünanlagen, Sandspielflächen und Spielgeräte attraktiv und naturnah gestaltet.

Blick in das Innere des Rohbaus. Quelle: Uwe Halling

Beim wöchentlichen Baurapport immer dabei ist Baubetreuerin Elke Wildgrube. Auch sie zeigt sich zufrieden mit dem Baufortschritt und auch ihr sind die staunenden Gesichter der Kinder von der Kita nebenan nicht entgangen. Als der große Kran hier war, der die Module durch die Luft schweben ließ, seien die Kinderaugen ganz besonders groß gewesen. „Ja“, sagt sie lächelnd, „die Kinder kontrollieren ganz genau, was hier geschieht.“ Und sicher wird ihre Vorfreude auf das neue Domizil mit jedem Tag, an dem sie den Arbeitern und Handwerkern aus der Ferne zuschauen können, größer.

Die vorläufigen Baukosten für das umfangreiche Investitionsvorhaben betragen rund 3,4 Millionen Euro. Die Maßnahme wird von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) mit 705 000 Euro gefördert.

Von Bert Wittke