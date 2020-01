Zehdenick

In einem Lokal im Havelweg geriet Sonnabendnacht (4. Januar) gegen 1.15 Uhr ein 16-jähriger Oberhaveler mit einem 23-Jährigen und einem 22-jährigen Mann in Streit. Der Jugendliche schlug dann die beiden Älteren und verletzte sie leicht. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Beamten war der 16-Jährige weiter aggressiv und schlug gegen den Streifenwagen. Der alkoholisierte Jugendliche musste gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Während dessen versuchte eine Gruppe die Beamten zu schlagen, wobei einer im Gesicht getroffen, jedoch nicht verletzt wurde. Der Beamte blieb dienstfähig. Mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

