Bergsdorf

„Ich habe Kraft. Ich schaffe das schon.“ Die Worte stammen aus dem Mund von Jasmin Schulz. Wer die 20-Jährige nicht kennt, käme vermutlich nie auf die Idee, dass die junge Frau den Beruf der Landwirtin erlernt. Ist dieser Job doch ziemlich anstrengend sowie kraftraubend. Und Jasmin Schulz wirkt von der Statur her doch eher klein und schmächtig. Aber in der 20-Jährigen steckt jede Menge Energie und Power. Das stellt sie seit Beginn ihrer Ausbildung in der Bergsdorfer Agrar GmbH täglich unter Beweis. Zwei Tage war sie zum Probearbeiten auf dem Gelände. Das hat gereicht, um ihren einen Ausbildungsvertrag zur Unterschrift vorzulegen. „Ich habe beim Füttern der Rinder und Kälber geholfen, die Ställe mit saubergemacht und war auch mit draußen auf der Weide“, erinnert sich Jasmin Schulz. „Das war schön und hat Spaß gemacht.“

Ursprünglich habe sie ja Pferdewirtin werden wollen“, sagt die junge Frau, die in Rönnebeck groß geworden ist und dort auch jetzt noch bei ihren Eltern wohnt. Aber das habe dann nicht geklappt. Nun bei der Agrar GmbH In Bergsdorf Landwirtin zu lernen, „war eine sehr gute Entscheidung“, sagt sie. Zumal sie quasi mit der Landwirtschaft großgeworden ist. Daheim gebe es zahlreiche Tiere, darunter eine Kaninchenzucht mit 60 Tieren. Und bei der Heuernte helfe sie auch regelmäßig. Außerdem hat Jasmin Schulz ein eigenes Pferd, ein deutsches Reitpony mit Namen „Bonito“. Und sie sei auch sehr gerne mit ihren beiden Lieblingen, den Straßenhunden „Honey“ und „Leona“, im Wald unterwegs.

Mode und Schminken seien nicht so ihr Ding, meint Jasmin Schulz. Ihre Leidenschaft gelte mehr der Landwirtschaftstechnik. Es ist noch gar nicht lange her, da Hunderte Strohballen vom Feld geholt wurden. Am Donnerstagvormittag saß sie im Führerhaus eines Wiedemanns und hat Strohballen verladen. Mit einer Präzision und Sicherheit, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. „Der Umgang mit den Maschinen gefällt mir einfach“, unterstreicht die Azubine, die demnächst irgendwann auch gern den Führerschein für Traktoren machen möchte. Ja, auch der Umgang mit den Rindern sei schön. Aber da verfüge sie noch nicht über so viel Erfahrung. Maschinen seien entschieden pflegeleichter, sagt sie lächelnd.

Die Agrar GmbH Bergsdorf, wo Jasmin Schulz lernt, züchtet Rinder der Rasse Uckermärker. Quelle: Bert Wittke

Die Familie und Freunde hätten sie darin bestärkt, Landwirtin zu werden. „Alle haben sich gefreut“, erzählt die 20-Jährige. Man kenne sie und wisse, dass sie sich immer schon für Tiere, Natur und Landwirtschaft interessiert habe. „Du bist und bleibst unsere Bäuerin“, habe es geheißen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, möcht Jasmin Schulz gerne irgendwann ihren eigenen Landwirtschaftsbetrieb haben. Doch vorerst hat sie drei Lehrjahre bei der Agrar GmbH in Bergsdorf vor sich. „Bei uns lernt sie alles, von Pflanzenanbau bis zur Futterherstellung und Rinderzucht“, sagt Norman Utke. Der Assistent der Geschäftsführung, der unter anderem auch für die Lehrlingsausbildung zuständig ist, freut sich darüber, dass Jasmin Schulz ein solch großes Interesse für den Beruf der Landwirtin mitbringt. „Wir sind sehr froh, dass sie da ist“, sagt er. Schon beim ersten Bewerbungsgespräch sei zu spüren gewesen, dass die junge Frau die Landwirtschaft liebt. Beim „Bergsdorfer Wiesenrind“ komme hinzu, das Jasmin hier auch den Bereich der Schlachtung und Veredelung kennen lerne. Sei doch das „Bergsdorfer Wiesenrind“ bekannt für frische Rindfleisch- und Wurstprodukte aus eigener Zucht, Schlachtung und Produktion. Die Bergsdorfer rühmen ihr artgerechtes Haltungskonzept, das von der Geburt über die liebevolle Aufzucht bis hin zur möglichst schonenden Schlachtung, Verarbeitung und Verkauf reicht.

Vor viel Arbeit, egal, ob unter der Woche oder an Wochenenden beziehungsweise Feiertagen, hat Jasmin Schulz keine Angst. Das, so sagt sie, kenne sie schließlich bereits von zu Hause. Und dafür bekomme sie von ihrem Lehrbetrieb als Ausgleich auch den einen oder anderen freien Tag im Monat.

„Langweilig wird es mir auch daheim nie“, sagt die Rönnebeckerin, die in Menz und Gransee zur Schule gegangen ist und vor Bergsdorf ein freiwilliges Jahr auf einer Ranch in Schulzendorf („Arche“) absolviert hat. Koppelzäune prüfen, den Tieren Wasser bringen oder sie füttern – zu tun gebe es immer etwas. Ob sie es schon einmal bereut hat, sich der Landwirtschaft verschrieben zu haben? „Nein“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Das war eine sehr gute Entscheidung!“

Von Bert Wittke