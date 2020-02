Zehdenick

Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW wurde am Sonnabend (15. Februar) um 23:45 Uhr in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick einer Verkehrskontrolle unterzogen. In Rahmen der Kontrolle reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Weiterhin konnten die Beamten bei dem 18-jährigen Beifahrer größere Mengen Betäubungsmittel auffinden. Dies führte im Anschluss zu einer Durchsuchung seiner Wohnung. Es wurden gegen beide Personen Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Der Fahrer musste zudem eine Blutprobe erdulden und erwartet zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Von MAZonline