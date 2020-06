Polizeibeamte unterzogen am Mittwochnachmittag in der Schmelzstraße in Zehdenick einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht nur ohne Versicherungskennzeichen an seinem Roller unterwegs war, sondern offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.