Bernd Halle: Vorfreude auf einen neuen Gehweg für Kappe

Kappe

Ich bin der letzte Ureinwohner von Kappe“, sagt Bernd Halle. „Nach mir ist niemand mehr direkt im Dorf geboren worden.“ Wahrscheinlich ist er deshalb geradezu prädestiniert dafür, Ortsvorsteher zu sein. Den Posten hat der heute 65-Jährige aber erst vor zwei Jahren übernommen. Aber der frühere Polizist, der einst die Polizeidirektion Nord geleitet hat, ist gerne Ortschef. Zudem sitzt er für die Wählergruppe Schorfheide im Zehdenicker Stadtparlament. Dazu gekommen ist Bernd Halle, weil er dagegen ist, dass in seiner herrlichen Heimatregion nach Gas gebohrt wird. Die MAZ bat den verheirateten Vater zweier Kinder und Opa zu einem kleinen Interview.

Hat Corona Ihre Arbeit und die der anderen Ortsbeiratsmitglieder sehr verändert?

Bernd Halle: Bei uns tagt der Ortsbeirat, zu dem noch Eckhard Halle und Henri Kähler gehören, immer noch öffentlich. Unser Raum im Gemeindehaus ist groß genug, dass wir alle auf Abstand gehen können. Ich habe aber auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der ich den Ortsbeirat über Neuigkeiten informiere. Wenn es dann Nachfragen gibt, lässt sich auch ganz schnell mal telefonieren.

Gab es Vorhaben im Ort, die sich 2020 umsetzen ließen?

Halle: Wir haben tatsächlich im August wieder unser traditionelles Dorffest durchgeführt. Diesmal allerdings nur für die Einheimischen. Deshalb waren wir auch nur etwa 120 Leute, statt 400 bis 500. Um alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, sind wir zudem auf die Freifläche vor der ehemaligen Dorfschule, die jetzt Gemeindehaus und Dorfmuseum ist, ausgewichen. Das Lagerfeuer am Reformationstag und die Weihnachtsfeier für unsere Rentner mussten wir allerdings schweren Herzens absagen.

Welche Vorhaben sollen denn dieses Jahr in die Tat umgesetzt werden?

Halle: Wir hoffen, dass dieses Jahr endlich der Bau eines beidseitigen Gehweges und zugleich die Modernisierung der Straßenbeleuchtung realisiert werden. Beides ist zumindest in den Haushaltsplan der Stadt Zehdenick aufgenommen worden. Wir nehmen jetzt immerhin schon das zehnte Jahr Anlauf dafür. Sollte es gelingen, werden alle Einwohner sehr glücklich darüber sein. Am 21. August soll unser diesjähriges Dorffest stattfinden. Mal sehen, ob wir es dann wieder in einem größeren Rahmen feiern als zuletzt. Da es inzwischen auch wieder mehr Kinder im Dorf gibt, hatten wir zum Kindertag auch ein Fest für die Jüngsten geplant. Ob es stattfinden kann, müssen wir abwarten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Ortes?

Halle: Wir sind zwar nur ein kleiner Ort, dennoch stellen wir hier gemeinsam viele Dinge auf die Beine. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich den Heimatverein und die freiwillige Feuerwehr hervorheben. Sie alle sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Klar können wir hier in Kappe, wo es ausschließlich Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken gibt, und wo in 100 Metern Entfernung der Wald beginnt, Corona gut ausweichen. Dennoch wäre es schön, wenn wir bald wieder zur Normalität zurückkehren könnten.

Von Bert Wittke