Brand auf dem Gelände der Marina: Farbenlager steht in Flammen

Zehdenick

Zu einem Brand ist es am Mittwochabend in Zehdenick gekommen. Die Leitstelle in Eberswalde löste gegen 19.55 Uhr Alarm aus. Ersten Informationen zufolge soll ein Farbenlager auf dem Gelände der Marina Zehdenick in der Schleusenstraße brennen.

Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Quelle: Alexander Bergenroth

Wie es gegen 21.15 Uhr aus der Feuerwehr-Leitstelle in Eberswalde hieß, sei der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten würden sich aber noch eine ganze Weile hinziehen, zumal die Kameraden die Löscharbeiten unter Atemschutz durchführen müssen.

Im Einsatz sind die freiwilligen Feuerwehren aus Zehdenick, Mildenberg, Krewelin, Wesendorf und Badingen. Personen, so die Information, sollen nicht zu Schaden gekommen sein. Zur Brandursache lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Quelle: Alexander Bergenroth

Von Bert Wittke