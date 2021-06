Brand in Badingen: Feuerwehr löscht brennende Schuppen

Badingen

Gegen kurz vor 10 Uhr sind am Donnerstagvormittag (17. Juni) aus bislang ungeklärter Ursache zwei Schuppen auf einem Grundstück in der Osterner Straße in Badingen in Brand geraten. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs mitteilte, sei zunächst die Überdachung einer Remise in Brand geraten. „Das Feuer hat dann auf einen benachbarten Schuppen übergegriffen“, erklärte sie weiter.

Beide Schuppen brannten vollständig aus. Der Brandort soll im Laufe des Tages kriminaltechnisch untersucht werden, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

