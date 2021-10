Brand in Zehdenicker Lagerhalle in der Straße Saatzuchtgut

Zehdenick

Eine abseits stehende Lagerhalle in der Straße Saatzuchtgut in Zehdenick steht in Flammen. Die Feuerwehr ist gegen 15.28 Uhr alarmiert worden. Wohnhäuser sind laut Feuerwehrleitstelle in Eberswalde nicht in Gefahr. Die Einsatzleute löschen die Flammen mit vier Strahlrohren.

Die Einsatzleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Quelle: Statusvier

Die Feuerwehren aus Zehdenick, Klein-Mutz, Krewelin, Mildenberg, Kurtschlag und Wesendorf sind zum Brandort geeilt. Bislang ist noch unklar, was in der Halle gelagert ist.

Die Leitstelle bittet alle Anwohner in Zehdenick die Fenster zu schließen. Grund ist die starke Rauchentwicklung.

