Brand in Zehdenicker Ortsteil: Feuerwehr muss sich durchs Dach kämpfen

Zehdenick

Zu einem Hausbrand ist es Sonnabendmittag im Zehdenicker Ortsteil Siedlung II gekommen. Die Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde löste exakt um 12.22 Alarm aus. Wie es von dort hieß, brannte ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung. Das konnte Frank Lange später auf Nachfrage der MAZ bestätigen. Wie der stellvertretende Zehdenicker Stadtbrandmeister sagte, sei von dem Unglück ein Wochenendhaus, das im Bungalowstil errichtet wurde, betroffen gewesen.

Der Brandort aus der Vogelperspektive. Quelle: Status 4

In den Einsatz gerufen wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Zehdenick, Krewelin, Mildenberg und Wesendorf. Sie waren mit insgesamt 40 Kameradinnen und Kameraden sowie mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Personen, so Frank Lange, hätten sich zum Glück beim Ausbruch des Feuers nicht in dem Gebäude befunden. Das Haus werde von einem älteren Ehepaar genutzt, das seinen Erstwohnsitz in Berlin habe. Der Mann sei am Sonnabendmittag zum Einkaufen gewesen und auch die Frau habe sich zum Unglückszeitpunkt nicht im Haus aufgehalten. Bei seien aber während der Löscharbeiten erschienen und später von Angehörigen abgeholt worden.

Die Kameraden mussten für die Löscharbeiten einen Teil des Daches aufschneiden. Quelle: Status 4

Bei den Löscharbeiten kam das Drehleiterfahrzeug der Zehdenicker Kameraden zum Einsatz. „Wir konnten nicht in das Haus hinein gehen“, berichtete Frank Lange. Durch die große Hitze seien bereits Teile der Decke heruntergekommen, so dass Löscharbeiten von innen zu gefährlich gewesen wären. Deshalb wurden die Flammen von außen und vorrangig vom Korb der Drehleiter aus bekämpft. Zuvor mussten die Feuerwehrleute jedoch das Dach öffnen. Dies sei nicht so einfach gewesen, weil es aus einer Art Wellblech bestand, der aufgeschnitten werden musste. Die im Einsatz befindlichen Kameraden mussten zudem Atemschutzgeräte tragen, da der Brandort sehr stark verraucht und verqualmt war. Zehdenicks Löschzugführer Lars Herrmann agierte als Einsatzleiter.

Bei den Löscharbeiten mussten Atemschutzgeräte getragen werden. Quelle: Status 4

Etwa gegen 16 Uhr konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden. Da das Feuer auf sämtliche Räume im Inneren des Hauses übergegriffen hat, ist das komplette Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehrleute konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Nebengebäude erfolgreich verhindern.

Beamte der Kriminalpolizei waren vor Ort und ermitteln nunmehr zur Brandursache, die gegenwärtig noch nicht geklärt ist. Die Landesstraße musste während der Löscharbeiten zeitweilig komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Von Bert Wittke