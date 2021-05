Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Zehdenicker Ortsteil Siedlung II ist es am Sonnabend etwa gegen 12.15 Uhr gekommen. Mehrere Feuerwehren der Stadt Zehdenick mussten ausrücken.

Brand in einem Einfamilienhaus im Zehdenicker Ortsteil Siedlung II

