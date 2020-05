Brandbrief an den Landrat: Eltern sind in Sorge

Zehdenick

Am Wesendorfer Weg in Zehdenick droht neues Ungemach. Erst kürzlich hatte es Proteste von Eltern gegeben, deren Kinder dort die Exin-Oberschule besuchen. Stein des Abstoßes war die Tatsache, dass ein in der Nachbarschaft befindliches Lehrlingswohnheim als Quarantänestation für Corona-Erkrankte und Verdachtsfälle genutzt wurde. Als Abgrenzung des Wohnheimes zum Pausenhof der Exinschule war lediglich rot-weißes Flatterband gespannt worden. Dieses Problem, so versicherte Bert Kronenberg am Donnerstag der MAZ gegenüber sei zwischenzeitlich gelöst worden. Statt des Flatterbandes, so Zehdenicks Bürgermeister, sei ein Bauzaun aufgestellt worden. Außerdem sei Wachschutz am Lehrlingswohnheim im Einsatz gewesen. Wie Schuldirektor Karl-Heinz Jünger am Donnerstag sagte, sei das Lehrlingswohnheim inzwischen geräumt worden. Derzeit seien dort Arbeiten zum Desinfizieren der Einrichtung im Gange.

Opfer und Täter positiv getestet

Ein weiteres großes Gefährdungspotential sehen besorgte Eltern in der Gemeinschaftsunterkunft, die sich ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft zur Exin-Oberschule befindet und in der gegenwärtig 76 Menschen aus zehn Nationen untergebracht sind. Dort war es am Abend des 5. Mai zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein 25-jähriger Asylbewerber durch Messerstiche getötet wurde. Wie sich später herausstellte, seien sowohl das Opfer als auch der Täter positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Die gesamte Belegschaft wurde inzwischen unter Quarantäne gestellt. „Ich habe von den beiden Positiv-Tests in der Presse erfahren“, sagte Schuldirektor Karl-Heinz Jünger. Er habe sich nunmehr mit der Bitte an das Gesundheitsamt des Kreises gewandt, das Infektionsgeschehen dort einzuschätzen und ihm das Ergebnis mitzuteilen. Noch warte er auf eine Antwort sagte Karl-Heinz Jünger am frühen Donnerstagnachmittag.

Es geht nicht um Fremdenhass oder Rassismus

Klarheit möchten natürlich auch die Eltern der Exin-Schüler. Eine besorgte Mutter, die aus Angst vor Hasskommentaren und Repressalien ihren Namen nicht nennen wollte, sagte, sie überlege noch, ob sie ihren Sohn demnächst wieder in die Schule schicken werde. Er sei Achtklässler und ab 25. Mai wieder aufgefordert, die Schule tageweise zu besuchen. Man wolle Gewissheit, so die Mutter, dass die Gesundheit und Sicherheit der Kinder und Jugendlichen gewährleistet sei. Sie sei, so die Frau, weit entfernt davon, fremdenfeindlich oder rassistisch zu sein. Im Gegenteil, es gebe Freundschaften zu ausländischen Familien und ihr Junge spiele mit syrischen Jugendlichen zusammen in einer Fußballmannschaft. Es sei ihrer Meinung nach im Interesse der Sicherheit aller Betroffenen, die räumliche Zusammenballung von Schuleinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften zu überdenken und zu verändern.

Es hat Anfeindungen gegeben

Es sei den Eltern vor zwei Jahren, als die Exin-Oberschule in den Wesendorfer Weg verlegt wurde, versprochen worden, dass die dortige Notunterkunft geschlossen werde, heißt es in einem über Facebook verbreiteten Brandbrief weiterer besorgter Eltern an den Landrat. Inzwischen habe man sich mit der Situation arrangieren müssen, aber es habe durchaus Anfeindungen gegeben und Mädchen seien bedrängt worden. Es habe Auflagen gegeben, wonach sich die Kinder nicht mehr der Unterkunft nähern durften und die Asylsuchenden das Gebäude erst nach Schulende wieder verlassen durften. Das könne ja wohl kein Zustand auf Dauer sein.

„Es geht hier um unsere Kinder, die eigentlich in einem sicheren und geschützten Rahmen zur Schule gehen sollen“, heißt es in dem Brief an den Landrat . „Unsere Kinder werden zumindest vorläufig dieses Schulgelände nicht mehr betreten und ich hoffe, es werden sich noch sehr viele Eltern anschließen, wenn sie es nicht sogar schon getan haben. Bitte kümmern Sie sich alle, Herr Weskamp und auch das Schulamt, endlich darum, dass ein Schulgelände wieder zu einem (sicheren) Schulgelände wird und nicht zu einer Asylunterkunft mit Bildungseinrichtung.“

Es geht um die Sicherheit von Jugendlichen aus Zehdenick

Er wolle seine Besorgnis erneuern und finde die erwähnte Nachbarschaftskonstellation auf dem Gelände am Wesendorfer Weg unglücklich, sagte Bert Kronenberg. Man müsse jedoch akzeptieren, so Zehdenicks Bürgermeister, dass die Gemeinschaftsunterkunft eine vom Land genehmigte Einrichtung sei. Die Kernverantwortung liege zweifelsfrei beim Landkreis. Er sei Schulträger, Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft und Grundstückseigentümer. „Seien Sie aber sicher“, so Bert Kronenberg, „dass ich ein Auge auf das Geschehen dort haben werde.“ Schließlich gehe es dort um Zehdenicker Kinder und Jugendliche sowie deren Sicherheit.

Der Landkreis Oberhavel kündigte an, noch am Donnerstag zu dem in dem Brief geschilderten Problemen Stellung nehmen zu wollen.

Von Bert Wittke