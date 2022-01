Bürgermeister-Kandidat für Zehdenick Marco Dülgerow: Baulandprogramm für jeden Ortsteil

Zehdenicks Bürgermeister-Kandidat und Einzelbewerber Marco Dülgerow will sich unter anderem für Bauland, hochwertiges Trinkwasser, Zuwachs für das Gewerbegebiet Karlshof und neue Spielplätze einsetzen.

Bürgermeister-Kandidat Marco Dülgerow verteilt sein Wahlprogramm in allen Ortsteilen Zehdenicks – hier an Angelika Müller (l.) und Helga Bräutigam aus Ribbeck, die am Donnerstag zufällig vorbei kamen. Quelle: Uwe Halling