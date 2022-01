Bürgermeisterkandidat Lucas Halle im Wahlkampf für Zehdenick: Die Jugend verdient eine faire Chance

Zehdenick

„Ich fühle mich bereit, Bürgermeister zu werden“, sagt Lucas Halle, um sich sogleich zu korrigieren: „Nein, ich brenne darauf!“ Was für eine Kampfansage! Der 24-Jährige ist gebürtige Zehdenicker. Groß geworden ist er in Kappe. Zwei Jahrzehnte hat er in dem Ortsteil gelebt. Nun möchte er Bürgermeister von Zehdenick werden. Er wolle, wie er sagt, die Stadt mit ihren Ortsteilen nicht einreißen. Wolle nicht schlechtreden, was Kommunalpolitiker vor ihm geleistet haben. „Doch in zehn Jahren“, so Lucas Halle, „wird jeder fünfte Zehdenicker pflegebedürftig sei.“ Damit aufgrund dieser demografischen Drohung dann nicht alles zerfällt, müsse die Jugend ran. Er wolle dazu beitragen, den notwendigen Generationswechsel ins Rollen zu bringen.

Lucas Halle: Für Zehdenick ist es fünf Minuten vor Zwölf

„Wir müssen Verantwortung übernehmen“, sagt er. „Und nicht mit dem Finger auf andere zeigen.“ Für seine Heimatstadt Zehdenick, sagt Lucas Halle, stehe die Uhr auf fünf Minuten vor Zwölf. Keine Zeit mehr für Experimente. Die Jugend verdiene eine faire Chance. Gefragt seien Tatendrang und Lösungen. Sätze wie: „Das haben wir schon immer so gemacht“ oder „Das ist bestimmt nicht genehmigungsfähig“ müsste der Vergangenheit angehören. „Ich gehe gerne voran“, versichert Lucas Halle. Verantwortung zu übernehmen, sei für ihn kein Hemmnis. Im Gegenteil! Es sei ein Ansporn. Ansporn, sich für eine ganze Region ist Zeug zu legen. Nicht irgendeine Region. Die, in der man aufgewachsen sei und die ihm wie keine andere am Herz liege.

Der Bürgermeister-Kandidat der SPD für die Stadt Zehdenick, Lucas Halle, hat ein duales Studium absolviert – „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“. Quelle: Uwe Halling

Von 2016 bis 2020 hat Lucas Halle ein duales Studium absolviert – „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“. Beim Ministerium des Innern und für Kommunales in Potsdam sowie an der Technischen Hochschule Wildau. Als Studienschwerpunkt entschied er sich für die Bereiche Kommunal- und Verwaltungsrecht sowie Wirtschaftsförderung. Die Chancen für einen Aufstieg in einem Ministerium des Landes oder beim Bund, sagt Lucas Halle, seien nicht schlecht. Doch der 24-Jährige ist zurückgekommen, wurde Personalsachbearbeiter an der Hochschule der Polizei in Oranienburg. „Der Heimat noch näher zu kommen, ging nicht“, sagt er.

Mit seinen 24 Jahren wäre Lucas Halle, der in Kappe großgeworden ist, wohl der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in Brandenburg. Quelle: Uwe Halling

Jetzt schon. Zehdenick sucht einen neuen Verwaltungschef. Und so kandidiere er für das Bürgermeisteramt und wünsche sich, dass Zehdenick schon bald sein Hauptbetätigungsfeld wird. „Aufbruch wagen für das Zehdenick von morgen“ steht über seinem Bürgermeisterprogramm. Und in diesem Zehdenick der Zukunft möchte Lucas Halle für alle Altersgruppen da sein. Die Schüler zum Beispiel sollen auf der Höhe der Zeit sein, sollen schnell lernen, mit Tablet-PCs zu arbeiten. Die Generation, die dabei ist, Familien zu gründen, soll Bauland erwerben können. Sie soll die Möglichkeit haben, in der Heimat sesshaft zu werden. Und auch Leute, die Zehdenick zur neuen Bleibe machen möchten oder die ihrer Arbeitskraft in den Dienst ortsansässiger Unternehmen stellen, müssten die Chance bekommen, sich in der Region niederzulassen. „Von heut’ auf morgen werden wir kein zusätzliches Bauland schaffen können“, ist auch Lucas Halle klar. Aber Potenzial für Ansiedlungen gebe es in der Stadt. Was fehlt, sei oftmals das Wissen, welche Möglichkeiten es dafür gebe und der Mut, neue Wege zu beschreiten. Er sei, so Lucas Hallen, nicht umsonst Hauptverwaltungsbeamter.

Ganz wichtig: Altersgerechtes Wohnen und Pflegeangebote

Für die älteren Einwohner möchte der Bürgermeister-Kandidat mehr Angebote für altersgerechtes Wohnen und Pflege schaffen. Wer in Zehdenick einst gerackert und angepackt habe, an den müsse auch im Alter gedacht werden.

„Arbeitsplätze sind wichtig“, sagt Lucas Halle. Unternehmen, die sich in der Havelstadt niederlassen oder ihre Produktion erweitern wollen, müssten unterstützt werden. Das gelte auch für die Tourismusbranche, die in Zehdenick und den Ortsteilen definitiv über ein gewaltiges Potenzial verfüge. An Platz dafür mangele es nicht. Was oft fehle, seien unbürokratische Gründerinitiative, die Förderung innovativer Ideen und finanzielle Unterstützung. Dafür gebe es Möglichkeiten wie etwa Mietzuschüsse. Wenn jemand mit schlüssigen touristischen Konzepten komme, müsse man offen dafür sein. Das trage zugleich dazu bei, das angeschlagene Image der Stadt wieder aufzupolieren.

Möchte das Image der Stadt Zehdenick aufpolieren: Lucas Halle. Quelle: Uwe Halling

Das Bild von Zehdenick in der Öffentlichkeit habe ebenso gelitten, wie der Gemeinschaftsgeist, der vielfach verloren gegangen sei. Dabei würden viele Ortsteile vormachen, wie es funktionieren kann, wenn Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt vorhanden sind. Das, so sagt der aktive Hauptfeuerwehrmann, würden übrigens auch die freiwilligen Feuerwehren vorleben, weil sie stets Hand in Hand arbeiten und ohne diesen Teamgeist ihre Aufgaben nicht erfüllen könnten. Zudem sorge ein hoher Grad an ehrenamtlicher Tätigkeit für mehr öffentliches Leben. Dass dies auch in der Kernstadt möglich sei, sei in der Vergangenheit bewiesen worden. Als Beispiel nennt Lucas Halle das Stadtsportfest, das zuletzt – wie andere Aktivitäten auch – unter Corona gelitten habe. Auf solche Initiativen lasse sich aufbauen. Und das müsse unbedingt durch die Stadtverordneten und die Verwaltung gefördert werden. Dann könne es auch gelingen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Da wolle er, unterstreicht der Kandidat, mit gutem Beispiel vorangehen und widerlegen, dass die gesamte junge Generation an Politikverdrossenheit leide.

Was die Arbeit der Verwaltung betrifft, gelte es Gräben zuzuschütten, sagt Bürgermeister-Kandidat Lucas Halle, der in diesen Tagen oft bis spät in den Abend unterwegs ist. Quelle: Uwe Halling

Schließlich glaubt Lucas Halle, dank seiner Ausbildung eine funktionierende Verwaltung etablieren und alte Gräben zuschütten zu können. „Die Verwaltung ist Dienstleister für den Bürger“, sagt er. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, müsse eine motivierende Arbeitsatmosphäre und Harmonie herrschen. Und die Arbeit müsse Wertschätzung erfahren und nicht kaputtkritisiert werden.

Von Bert Wittke