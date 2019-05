Zehdenick

Waldemar Schulz ( CDU) oder Sabine Barthel ( AfD), Bert Kronenberg (parteilos) oder Hartmut Leib ( SPD) – wen wählen die Zehdenicker zu ihrem Stadtoberhaupt? Das entscheidet sich am Sonntag und dann möglicherweise bei einer Stichwahl am 16. Juni.

Montag, 19 Uhr im Stadtgarten

Was die Kandidaten qualifiziert, welche Vorstellungen sie von der künftigen Entwicklung Zehdenicks haben, wie sie Politik gestalten wollen - über solche Fragen wird am Montag um 19 Uhr beim MAZ-Talk im Stadtgarten gesprochen. Bislang hatte Arno Dahlenburg ( SPD) das Amt inne, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Seit Januar nimmt der stellvertretende Bürgermeister Dirk Wendland die Aufgaben wahr.

Für ein genaueres Bild

Wer schon genau weiß, wen er wählen wird, bekommt einen Vergleich und kann nachhaken. Wer noch unentschlossen ist, welcher der vier Kandidaten für die nächsten acht Jahre Bürgermeister in Zehdenick sein soll, erhält die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild von den Ideen der Kandidaten zu machen. MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner moderiert den MAZ-Talk, zu dem die Bürger und MAZ-Leser herzlich willkommen sind.

Viele Themen für das neue Stadtoberhaupt

Verschiedene Themen stehen in der Havelstadt zurzeit auf der Agenda. Wirtschafts- und Tourismusförderung, Entwicklung der Ortsteile, Stärkung der Innenstadt, Bildungspolitik, Jugend- und Seniorenarbeit, Freiwillige Feuerwehr und Kultur - an welcher Stelle die Bürgermeisterkandidaten zuerst ansetzen würden, was sie als wichtig erachten, wird beim MAZ-Talk geklärt.

Von Martina Burghardt