Bürgermeisterwahl in Zehdenick: Bis zum Mittag war die Wahlbeteiligung äußerst mager

Zehdenick

Sabine und Bernd Jaquet hatten sich warm angezogen, denn der Sonntagmorgen war nach einer frostigen Nacht noch empfindlich kühl. Dennoch kamen sie weit vor 10 Uhr am Wahllokal im Gemeindehaus in Krewelin an. Warum sie bereits am frühen Sonntagvormittag auf den Beinen waren? „Man hat ja auch an einem Sonntag noch ein bisschen was zu tun“, meinte der Kreweliner und fügte dann schmunzelnd hinzu: „Und wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir schließlich einen Bürgermeister. Deshalb sollten alle zur Wahl gehen, war sich das Ehepaar einig. Ihr Sohn Henry ist übrigens Wahlleiter in Krewelin. Die ganze Familie sei also quasi heute in Wahlangelegenheiten unterwegs. Sabine und Bernd Jaquet konnten allerdings nach dem Besuch im Wahllokal wieder ihrer Wege gehen. Man hat ja schließlich auch an einem Sonntag noch ein bisschen was zu tun.

Sabine und Bernd Jaquet gaben ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl in Zehdenick am Sonntagvormittag im Wahllokal in Krewelin ab. Quelle: Bert Wittke

Im Wahllokal in Krewelin versah unterdessen die erste Schicht ihren Dienst. Eine reine Frauenrunde: Sandra Lohs, Michelle Bernhardt und Ortsvorsteherin Andrea Henke. „Natürlich sind wir gut auf die WahI vorbereitet“, bestätigt die Ortschefin und schiebt mit ein wenig Ironie in der Stimme hinterher: In den Ortsteilen klappt es doch in der Regel immer gut.“

Urteil der Ortschefin stand schnell fest

In Krewelin, so war von ihr zu erfahren, gibt es 251 Wahlberechtigte. Bis 10 Uhr waren gerade 14 von ihnen an die Wahlurne getreten. 25 Einwohnerinnen und Einwohner haben Briefwahlunterlagen angefordert. Natürlich hat auch die Ortschefin ihre Stimme zur Bürgermeisterwahl abgegeben. Sie habe sich die Kandidaten genau angesehen und mit ihnen gesprochen. Ihr Urteil, das sie natürlich nicht verrät, sei hinterher schnell klar gewesen.

Dienst im Wahllokal Krewelin: Sandra Lohs, Michelle Bernhardt und Ortsvorsteherin Andrea Henke. (v.l.). Quelle: Bert Wittke

Als der Wahlvorstand in Krewelin sich eine kurze Pause gönnt, kommt der Fußballtrainer der Spielgemeinschaft Krewelin/Mildenberg, Tino Wienecke, angeradelt. Er hatte zunächst Blumen auf das Grab seiner Mutter gebracht, wie er sagte, und sein nun zum Wählen am Gemeindebüro vorgefahren. „Wir brauchen unbedingt einen Bürgermeister aus unseren Reihen“, sagt der Fan des 1. FC Köln. Deshalb sei es für ihn völlig klar gewesen, dass er sich an der Abstimmung beteiligen werde. Und er hoffe, das noch möglichst viele seinem Beispiel folgen werden. Bislang sehe es mit der Wahlbeteiligung ja eher etwa mau aus. Aber bis zur Schließung des Wahllokals sei ja noch Zeit.

„Es muss frischer Wind in die Stadtpolitik gebracht werden“, meinte Steffi Hamperl bei der Stimmabgabe. Links: Gudrun Zander vom Wahlvorstand. Quelle: Bert Wittke

Im Wahllokal bei der Gewo in Zehdenick erwartet Wahlvorsteherin Danjela Lindner mit ihrer Mannschaft – Bernd Gesch, Gabriele Wysujack, Gudrun Zander und Jens Wysujack – das Wahlvolk. Bis 11.30 Uhr am Sonntag waren dort 72 Zehdenickerinnen und Zehdenicker wählen. Eine der Wählerinnen ist Steffi Hamperl. „Es muss dringend frischer Wind in die Stadtpolitik gebracht werden“, sagt die gebürtige Zehdenickerin. Deshalb sei sie ins Wahllokal der Gewo in Zehdenick gekommen, um mit ihrer Stimme zu helfen, diesen Prozess in Gang zu setzen. Die Stadt, so möchte sie ganz dick unterstreichen, müsse endlich wieder aufleben.

Stichwahl am 6. März befürchtet

Was Klaus-Peter Steffen möchte, ist ein von den Zehdenickern gewählter Bürgermeister. Das sei besser, als wenn die Stelle irgendwann ausgeschrieben werde und die Stadtverordneten darüber entscheiden. Der Zehdenicker gab seine Stimme genau um 12 Uhr mittags in der Linden-Grundschule ab. Leider glaubt er beobachtet zu haben, dass nur sehr wenige Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Deshalb befürchte er, dass es am 6. März zu einer Stichwahl kommen werde.

Gabi und Sven Hilgert gaben ihre Stimme zur Bürgermeisterwahl in der Zehdenicker Linden-Grundschule ab. Quelle: Bert Wittke

„Wir wollen uns später keine Vorwürfe machen müssen, weil wir nicht zur Wahl gegangen sind“, sagen Gabi und Sven Hilgert. Deshalb hätten sie sich auf den Weg in das Wahllokal in der Linden-Grundschule gemacht, um dort mit ihren beiden Stimmen bei der Bürgermeisterwahl mitzumischen. Leider, so bemerken sie, sei die Auswahl an Kandidaten nicht sehr groß. Das sei schade. Die beiden Zehdenicker hoffen, dass die Wahl dieses Mal besser ausfallen wird als vor zwei Jahren. Das sei ja wohl ein Schuss in den Ofen gewesen, macht Sven Hilgert aus seinem Herzen keine Mördergrube. Ein neuer Mann, darin ist sich das Ehepaar einig, müsse eine faire Chance bekommen und werde diese dann hoffentlich auch nutzen.

Von Bert Wittke