Bürgermeisterwahl in Zehdenick: Da waren’s nur noch zwei

Zehdenick

Die Würfel sind gefallen. Die Wahl eines neuen Bürgermeisters in Zehdenick wird ein Zweikampf werden. Am 13. Februar des kommenden Jahres treten Lucas Halle und Marco Dülgerow im Kampf um den Posten des Zehdenicker Verwaltungschefes gegeneinander an. Das hat die Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend im Rathaussaal in Zehdenick ergeben.

Lucas Halle war der einzige Kandidat, der von einer Partei (SPD) vorgeschlagen wurde. Quelle: privat

Der 24-jährige Lucas Halle war vom Zehdenicker SPD-Ortsverein vorgeschlagen worden, Marco Dülgerow trat als Einzelbewerber an. Die Mitglieder des Wahlausschusses stellten fest, dass die Wahlunterlagen der beiden vollständig und in Ordnung sind. Somit wurde diesen beiden Wahlvorschlägen einstimmig zugestimmt.

Marco Dülgerow, für die Bürgermeisterwahl zugelassen, ist 50 Jahre alt, von Beruf Immobilienvermittler und kam auf 51 Unterstützerunterschriften. Quelle: Bert Wittke

„Ich bin schon ein wenig erleichtert“, sagte Marco Dülgerow nach der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstag. „Das ist schließlich meine erste Wahl.“ Er, sowie auch die beiden anderen Einzelbewerber waren zur Sitzung des Wahlausschusses erschienen, Lucas Halle hatte gesetzeskonform eine Person seines Vertrauens zu der Zusammenkunft des Wahlausschusses entsandt. „Ich hoffe auf jeden Fall auf ein faires Miteinander und bin diesbezüglich optimistisch“, sagte Marco Dülgerow, der nach dem Tod seiner Verlobten die sechsjährige Tochter allein aufzieht. Sein Hauptaugenmerk, so ließ er anklingen, wolle er unter anderem auf die Prüfung von Wohnungsbaumöglichkeiten in Zehdenick, auf die Verbesserung der Trinkwasserqualität und eine bessere Vermarktung des Gewerbegebietes Karlshof legen.

Bürgermeisterkandidat Lucas Halle hatte angekündigt, in den kommenden Tagen nach der Sitzung des Wahlausschusses mit konkreten Zielen für den Wahlkampf an die Öffentlichkeit treten zu wollen. Lucas Halle ist Mitglied des SPD-Ortsvereins Zehdenick, hat politische Verwaltung studiert, arbeitet zurzeit in der Verwaltung der Polizeischule in Oranienburg und war von sich aus mit der Bitte um Kandidatur an die Mitglieder der Ortsgruppe herangetreten.

Andreas Bittner, 57-jähriger Hochbauingenieur wurde als Wahlvorschlag abgelehnt, weil er nur auf 13 Unterstützerunterschriften kam. Quelle: Bert Wittke

Die beiden Einzelbewerber Andreas Bittner und Andreas Neuenkirchen wurden als Wahlvorschlag jeweils einstimmig vom Wahlausschuss abgelehnt, da beide nicht die nötigen 22 Unterstützerunterschriften vorweisen konnten. Andreas Bittner kam auf 13 Unterschriften, Andreas Neuenkirchen auf elf. Ursprünglich standen die Einzelbewerber vor der Hürde, sogar 44 Unterstützerunterschriften vorlegen zu müssen. Diese Festlegung aus dem Wahlgesetz war allerdings kurzfristig geändert worden und trat am 9. Dezember dieses Jahres in Kraft. Die Mitteilung darüber kam allerdings für die Einzelbewerber ein wenig zu spät. Die Frist zum Leisten der Unterschriften – die Listen dazu lagen im Einwohnermeldeamt aus – endete für sie jedoch bereits am 8. Dezember um 16 Uhr. Womöglich hatte der eine oder andere Einzelbewerber zu diesem Zeitpunkt die Flinte bereits ins Korn geworfen, weil er zu weit von den zu diesem Zeitpunkt noch angenommenen 44 Unterstützerunterschriften entfernt war.

Andreas Neuenkirchen ist Techniker bei den Stadtwerken Zehdenick. Seine Bewerbung wurde abgelehnt, da er nur elf Unterstützerunterschriften hatte. Quelle: Bert Wittke

Die Information über die Verringerung der Unterschriften war den Kommunen vom Kreiswahlwahlleiter am 9. Dezember mitgeteilt worden. Am Ende ein paar Stunden zu spät, als das die Einzelbewerber noch bei dem Bemühen um Unterstützerunterschriften darauf hätten reagieren können.

Bis auf Madlen Kaliebe hatten dennoch alle Einzelbewerber ihre Wahlunterlagen eingereicht. Die Zehdenickerin hatte ihre Kandidatur zurückgezogen, nachdem ihr am 9. Dezember auf telefonische Nachfrage hin mitgeteilt worden war, dass die Anzahl ihrer Unterstützerunterschriften nicht ausreicht. Am Dienstag in der Wahlausschusssitzung wurde bekannt, dass Madlen Kaliebe auf 21 Unterstützerunterschriften gekommen war. Sie hat folglich die Zahl der notwendigen Unterschriften nur um eine einzige Unterschrift verpasst.

Madlen Kaliebe (M.), hier mit Zehdenicks Ex-Bürgermeister Bert Kronenberg und Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemecher, reichte die von ihr angeforderten Bewerbungsunterlagen am Ende nicht ein. Quelle: Uwe Halling

Auch bei der Bürgermeisterwahl gilt ähnlich der Wahl des Landrates ein Quorum. Es muss also am 13. Februar 2022 das Ziel beider Bewerber sein, zunächst die Stimmenmehrheit zu erreichen. Diese muss zudem 15 Prozent der wahlberechtigten Zehdenicker ausmachen. In der Havelstadt werden nach gegenwärtigem Stand rund 11 500 Personen ab einem Alter von 16 Jahren wahlberechtigt sein. Demzufolge muss der Bewerber, der die Mehrheit bekommt, mindestens zwischen 1700 und 1800 Stimmen auf sich vereinigen. Als Termin für eine mögliche Stichwahl wurde der 6. März festgesetzt.

Die Neuwahl des Bürgermeisters wurde notwendig, weil die Stadtverordnetenversammlung dem parteilosen Ex-Bürgermeister Bert Kronenberg das Misstrauen ausgesprochen und den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides zur Abwahl des Bürgermeisters gestellt hatten. Dem Antrag war von den Stadtverordneten später mit großer Mehrheit zugestimmt worden. Der Bürgerentscheid war dann aber überflüssig geworden, weil Amtsinhaber Bert Kronenberg diesem durch einen Verzicht auf das Bürgermeisteramt zuvorkam.

Von Bert Wittke