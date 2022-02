Der SPD-Kandidat Lucas Halle ist bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Zehdenick in allen 21 Wahllokalen deutlich vor seinem Konkurrenten Marco Dülgerow gelandet. Die Wahlbeteiligung war allerdings fast überall äußerst gering.

So wie in Krewelin, wo Sandra Lohs, Michelle Bernhardt und Ortsvorsteherin Andrea Henke (v.l.) am Sonntag Dienst versahen, gab es in allen Wahllokalen der Kernstadt und der Ortsteile viele fleißige Frauen und Männer, die für einen reibungslosen Ablauf der Bürgermeisterwahl sorgten. Quelle: Bert Wittke