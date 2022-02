Bürgermeisterwahl in Zehdenick: So hat Mildenberg gewählt

Mildenberg

In Zehdenick wurde am Sonntag, 13. Februar 2022, ein neuer Bürgermeister gewählt. Lucas Halle (SPD) und Marco Dülgerow (parteilos) traten dabei gegeneinander an. Die Neuwahl des Bürgermeister wurde notwendig, weil die Stadtverordnetenversammlung dem Ex-Bürgermeister Bert Kronenberg das Misstrauen ausgesprochen und den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides zur Abwahl des Bürgermeisters gestellt hatten. Dem Antrag war von den Stadtverordneten mit großer Mehrheit zugestimmt worden. Der Bürgerentscheid war dann aber überflüssig geworden, weil Amtsinhaber Bert Kronenberg dem durch einen Verzicht auf das Bürgermeisteramt zuvorkam.

Keine zehn Prozent für Marco Dülgerow in Mildenberg

579 Bürgerinnen und Bürger waren im Zehdenicker Ortsteil Mildenberg aufgerufen ihre Stimmen im Wahllokal abzugeben – 110 wurden am Ende registriert, zwei allerdings ungültig. Auch in Mildenberg feierte Lucas Halle von der SPD einen klaren Sieg, 98 Stimmen (90,3 Prozent) entfielen auf Halle. Zehn Stimmen wurden für Marco Dülgerow (parteilos) registriert, das macht 9,7 Prozent.

Von Knut Hagedorn