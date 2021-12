Bürgermeisterwahl in Zehdenick wird zum Zweikampf: Das sind die beiden Kandidaten

Zehdenick

Die Würfel sind gefallen. Die Wahl eines neuen Bürgermeisters in Zehdenick wird ein Zweikampf werden. Am 13. Februar des kommenden Jahres treten Lucas Halle und Marco Dülgerow im Kampf um den Posten des Zehdenicker Verwaltungschefes gegeneinander an. Das hat die Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend im Rathaussaal in Zehdenick ergeben.

Lucas Halle war vom Zehdenicker SPD-Ortsverein vorgeschlagen worden, Marco Dülgerow trat als Einzelbewerber an. Die Mitglieder des Wahlausschusses stellten fest, dass die Wahlunterlagen der beiden vollständig und in Ordnung sind. Somit wurde diesen beiden Wahlvorschlägen einstimmig zugestimmt. Die beiden Einzelbewerber Andreas Bittner und Andreas Neuenkirchen wurden als Wahlvorschlag jeweils einstimmig vom Wahlausschuss abgelehnt, da beide nicht die notwendigen 22 Unterstützerunterschriften vorweisen konnten. Andreas Bittner kam auf 13 Unterschriften, Andreas Neuenkirchen auf elf.

Auch bei der Bürgermeisterwahl gilt ähnlich der Wahl des Landrates ein Quorum, dass die Kandidaten erreichen müssen. Es gilt also am 13. Februar 2022 für beide Bewerber zunächst die Stimmenmehrheit zu erreichen. Die Zahl der Stimmen muss zudem 15 Prozent der wahlberechtigen Zehdenicker ausmachen. In der Havelstadt werden nach gegenwärtigem Stand rund 11 500 Personen ab einem Alter von 16 Jahren wahlberechtigt sein. Als Termin für eine Stichwahl wurde der 6. März festgesetzt.

Die Neuwahl des Bürgermeister wurde notwendig, weil die Stadtverordnetenversammlung dem Ex-Bürgermeister Bert Kronenberg das Misstrauen ausgesprochen und den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides zur Abwahl des Bürgermeisters gestellt hatten. Dem Antrag war von den Stadtverordneten mit großer Mehrheit zugestimmt worden. Der Bürgerentscheid war dann aber überflüssig geworden, weil Amtsinhaber Bert Kronenberg dem durch einen Verzicht auf das Bürgermeisteramt zuvorkam.

Von Bert Wittke