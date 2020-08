Mildenberg

Sie sind Berlins Antwort auf Heidi Klum und Tom Kaulitz, und sie feierten ihre Premiere im Autokino. Nie war war das Comedyduo Emmi und Willnowsky zuvor an einem solchen Veranstaltungsort aufgetreten. Am Sonntagabend war das auf der Bühne streitende Ehepaar zu Gast im Autokino Mildenberg.

Nicht nur deshalb war es ein besonderer Abend. Zum ersten Mal gab es in Mildenberg auf der Wiese am Rande des Ziegeleiparks einen Live-Comedy-Abend. Auf der Bühne, wo sich sonst die Filmleinwand befand, standen nun ein Piano, ein Hocker und ein Stuhl. Besonders – auch wenn unausgesprochen – war der Abend aber auch, weil es sich um die letzte Veranstaltung im Mildenberger Autokino handelte. Weil die Besucher ausblieben, hatten sich die Betreiber entschieden, das Experiment zu beenden. Am Sonntagvormittag gab es noch einen Kinderfilm, zum Abschluss dann am Abend die Comedy.

Auch zu dieser Veranstaltung kamen weniger Besucher als erhofft. Etwa 25 Autos standen auf dem Platz. Immerhin durften die Besucher aber auch aus ihren Autos aussteigen, was die meisten auch nutzten. Sie konnten sich Stühle holen, um doch noch eine „richtige“ erste Reihe vor der Bühne zu bilden. Die Mitarbeiter boten auch an, Mückenspray zu verteilen.

Emmi und Willnowsky neckten und stritten sich, sie kalauerten und philosophierten und sangen. Und immer kommunizierten sie auch mit dem Publikum. Willnowsky flirtete mit einer Frau in Reihe eins: „Meine Augenfarbe passt zu deiner Bettwäsche.“ Woraufhin die angesprochene Evelin rief: „Dann ist sie grau!“

Auch begrüßte Emmi den im Publikum sitzenden Andreas Dalibor. Den kennen sie gut. Jedes Jahr tritt das Comedyduo mehrere Tage hintereinander in seinem Kremmener Theater „Tiefste Provinz“ auf. Das nächste Mal im Januar 2021 – falls Corona den Veranstaltungen nicht auch einen Strich durch die Rechnung macht. „Dürfen wir?“, fragte Emmi, und Dalibor antwortete: „Vielleicht bin ich dann der einzige Zuschauer.“ In einem Lied bekam Kremmen dann auch noch sein Fett weg: „ Kremmen, das Sinnbild der Spießigkeit“, sangen Emmi und Willnowsky in einem Lied.

Später flirtete Emmi noch mit Toni (26) und Nico (25), die an einem Biertisch saßen. „Reich gedeckt, das Büfett“, sagte Emmi, die sich bei den jungen Männern schon mal auf ein Bier einlud. Ihr Mann machte es ihr nach und legte fest, dass er mit Juliane aus Oranienburg nach Hause fahren würde. „Kleine russische Rammelratte“, nannte Emmi ihren Mann später liebevoll, um sich noch zu berichtigen: „Nagetier mit Kanalisationshintergrund.“

Nach nicht ganz 90 Minuten endete die Show, die für das Comedyduo sicherlich außergewöhnlich und angesichts der wenigen Zuschauer nicht ganz einfach war. Aber sie haben das Beste draus gemacht. Offenbar war es auch der erste Auftritt nach ihrer langen Coronapause. „Das war der schönste und besonderste Sonntag in dieser Woche“, hieß es von den beiden am Ende, und Emmi schob noch nach: „Zumindest haben sie den sch... Tatort verpasst.“

Am Montag beginnt der Rückbau der Bühne auf dem nun ehemaligen Autokino-Gelände. Ob 2021 ein neuer Versuch gewagt wird, steht noch nicht fest.

Von Robert Tiesler