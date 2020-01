Das Familienzentrum ist eröffnet

Zehdenick

Das Mehrgenerationenhaus Bienenstock ist in Zehdenick „eine zentrale Adresse für Menschen, die Hilfe brauchen“. So formulierte es Bürgermeister Bert Kronenberg, der am Freitagnachmittag zur Eröffnung des Familienzentrums gratulierte. Gerade durch diese Einrichtung könnten junge Familien und Alleinerziehende neue Zuversicht schöpfen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, sagte er und bezeichnete des Familienzentrum als ein „Projekt mit Leuchtturmfunktion“. Er beglückwünschte die Mitarbeiter für die „tollen Aktivitäten bei der Erneuerung des Hauses“.

Bei der Eröffnung des Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Kommunalpolitiker aus Zehdenick und Gransee gratulierten, und vor allem viele Kinder, Eltern und Großeltern waren der Einladung zur Eröffnungsfeier gefolgt. „Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet“, sagte Madlen Kaliebe, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, am Abend. Sie dankte den Sponsoren, führte die Besucher durch das Haus und erläuterte die Angebote, die erst durch Ehrenamtler und Kooperationspartner möglich geworden sind.

Gegen die Kinderarmut

Hauptanliegen der Einrichtung ist es, der anhaltenden Kinderarmut entgegenzuwirken. Familienberatung findet dienstags und donnerstags statt, im Eltern-Kind-Café ist Gelegenheit, sich auszutauschen. Workshops und Informationsveranstaltungen komplettieren das Angebot.

Sabine Stolzmann, pensionierte Lehrerin, wird als Familienberaterin auch Nachhilfeunterricht geben. „Ich denke, sehr viele junge Mütter brauchen Unterstützung“, sagte die 65-Jährige. Wo man Hilfe beantragen kann, hat sie selbst recherchiert und arbeitet dafür auch mit verschiedenen Interessenvertretern zusammen. „Eine spannende Aufgabe“, sagt sie. „Ich freue mich schon darauf.“

Am Schminkstand von Eva Wonneberger riss bei der Eröffnungsfeier des Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus Zehdenick die Warteschlange nicht ab. Quelle: Uwe Halling

Dass manchmal schon ein Tipp und eine Telefonnummer reichen, um das Leben leichter zu machen, wissen auch die Akteure des Netzwerkes Gesunde Kinder, das sich bereits seit 2015 regelmäßig im Mehrgenerationenhaus trifft und dort die Elternschule und donnerstags die Krabbelgruppe veranstaltet. Sophia Ueberle ist seit eineinhalb Jahren mit ihrem kleinen Sohn dabei. Vor allem der Austausch mit anderen jungen Eltern gefällt ihr.

Gelegenheit zum Austausch

Bei Kaffee und Kuchen, einem Glas Sekt oder Orangensaft verging die Eröffnungsfeier wie im Fluge. In den mit Blumen und Luftballons geschmückten Räumen war Gelegenheit zum Austausch, es konnte gebastelt werden, und am Schminkstand von Eva Wonneberger riss die Schlange der Anstehenden bis zum Schluss nicht ab. Mit glitzernden Kunstwerken im Gesicht vergnügten sich die Kinder am Bastelstand oder auf der Hüpfburg.

Nun hoffen die Beschäftigten und die zahlreichen Helfer, dass das Familienzentrum künftig gut besucht ist und auch alle weiteren Beratungs- und Dienstleistungsangebote des Mehrgenerationenhauses angenommen werden. „Die Türen stehen für jeden offen“, so Madlen Kaliebe.

Von Martina Burghardt