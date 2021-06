Das Feuer in Klein-Mutz ist aus

Klein-Mutz

Die rund 1 500 Strohballen, die am Mittwochabend auf dem Grüpa-Hof in Klein-Mutz in Flammen standen (MAZ berichtete), sind heruntergebrannt. „Am Freitag gegen 8.30 Uhr konnten wir den Brandort an die Polizei übergeben“, sagte Zehdenicks Stadtbrandmeister Gerd Leege. So lange die Kripo noch Ermittlungen zur Ursache des Feuers führt, gelte der Unglücksort als Tatort und dürfe nicht betreten werden. Zudem drohe weiterhin die Gefahr, dass der Unterstand einstürzt. Die Metallkonstruktion hat unter der extremen Hitzeeinwirkung stark gelitten und das Dach hat sich dort, wo das Feuer am stärksten war, bedrohlich abgesenkt. Es ist zu vermuten, dass der Unterstand nicht mehr nutzbar ist und abgerissen werden muss. Nicht mehr zu erhalten sind ganz offensichtlich auch mehrere Bäume, die in unmittelbarer Nähe des Brandortes stehen.

Kühlen war angesagt, damit sich Nebengebäude und dort gelagerte Strohballen, die in Folie verpackt wurden, nicht ebenfalls entzünden können. Quelle: Bert Wittke

„Bis etwa 17.30 Uhr haben wir am Donnerstag noch gekühlt, damit nahe Nachbargebäude infolge von Hitze und Funkenflug nicht doch noch in Brand geraten“, sagte Einsatzleiter Gerd Leege. Bis dahin habe sich die Hitzeentwicklung, die von den brennenden Strohballen ausging, dann aber so weit reduziert, dass die zum Zwecke des Kühlens von den Kameradinnen und Kameraden eingerichteten Riegelstellungen aufgehoben werden konnten. Ab 20 Uhr am Donnerstagabend sei eine Brandwache eingerichtet worden, die mit einem Tanklöschfahrzeug ausgerüstet wurde. Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen haben Stadtbrandmeister Gerd Leege und weitere Feuerwehrleute Schläuche, Bänke und sonstige Materialien vom Einsatzort abgeholt. Hin und wieder, so der Stadtbrandmeister am Freitagnachmittag, würden Kameraden immer noch an den Unglücksort fahren, um die Lage zu kontrollieren. Gerd Leege lobte am Freitag sowohl das Zusammenwirken der Zehdenicker Löschgruppen als auch das Zusammenspiel mit den Feuerwehren anderer Kommunen. Alles habe reibungslos funktioniert.

Von Bert Wittke