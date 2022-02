Zehdenick

Lucas Halle (SPD) hat am Sonntag mit großer Mehrheit die Bürgermeisterwahl gegen seinen Konkurrenten Marco Dülgerow gewonnen und wird damit Zehdenicks neuer Verwaltungschef. Als Zeitpunkt der Amtsübernahme wird derzeit von Anfang April gesprochen. Als eine Mischung aus Glück, Tatendrang und Verantwortungsbewusstsein beschrieb Lucas Halle seine Gefühlswelt am späten Sonntagabend, als er noch einmal mit einem Glas Bier – Sekt ist nicht so sein Fall – auf den Wahlsieg angestoßen hat. Dass er mit seinen 24 Jahren deutschlandweit der jüngste hauptamtliche Bürgermeister sein soll, jage ihm keine Angst ein, sagte er. Für sein Alter könne er ja nichts. Er sei ganz bestimmt kein Wunderkind, das vom Himmel gefallen ist. Er sei sich dem Umfang und der Schwere der Aufgabe bewusst und wolle sich mit ganzer Kraft für seine Heimatstadt einsetzen.

Lucas Halle durfte am Sonntagabend nach Auszählung der Stimmen zur Bürgermeisterwahl in Zehdenick jubeln. Quelle: privat

Gefreut habe er sich, sagte Lucas Halle, über viele Glückwünsche von Stadtverordneten über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Von Verwaltungschefs anderer Kommunen habe es bis Montagmittag noch keine Reaktionen gegeben, aber er werde nach seiner Amtsübernahme ganz schnell Kontakt vor allem zu den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden aufnehmen. Bis zu seiner Amtsübernahme werde er weiterhin an der Hochschule der Polizei in Oranienburg tätig sein. Auch dort habe man ihm am Montag zur Bürgermeisterwahl gratuliert, wenn auch mit einem lachenden und weinenden Auge, denn die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sei sehr angenehm gewesen.

Fraktionschef der SPD in der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung: Hartmut Leib Quelle: Martina Burghardt

„Für uns als SPD war der vergangene Wahlsonntag natürlich ein super erfolgreicher Tag“, sagte am Montag Hartmut Leib. Ein junger Mann, so der SPD-Fraktionsvorsitzende, habe all die Leute, die zur Wahl gegangen sind, begeistern können. Leider sei die Wahlbeteiligung – wie so oft in der Vergangenheit – sehr gering ausgefallen. Dennoch betrachte man die Bürgermeisterwahl als eine Chance zum Aufbruch. Trotz seiner erst 24 Jahre sei Lucas schon eine gereifte Persönlichkeit und in der Lage, auch wieder jüngere Leute mit kommunalpolitischen Themen zu erreichen.

Der Bürde und Verantwortung bewusst

Er glaube, so Hartmut Leib, dass sich Lucas Halle der Bürde und Verantwortung, Bürgermeister der Stadt Zehdenick zu sein, sehr wohl bewusst sei. Die SPD werde ihn mit aller Kraft unterstützen. Der Stillstand in der Entwicklung der Stadt müsse nun endlich beendet werden. Er sei sich sicher, so der SPD-Fraktionschef, dass Lucas Halle mit ganz viel Lust und Leidenschaft an sein neues Amt herangehen werde.

Kandidat Lucas Halle (SPD) mit seiner Freundin Anne-Marie bei der Stimmabgabe am Sonntag. Quelle: Uwe Halling

„Schön, dass wir wieder einen Bürgermeister haben“, meint am Montag nach der Wahl Michael Schulze. Wie der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Stadtverordnetenversammlung sagte, sei es gelungen, den einzig richtigen Kandidaten durchzubekommen. Leider habe die CDU nicht mit einem eigenen Kandidaten glänzen können, aber nun gelte es, den Blick im Interesse der Stadt Zehdenick nach vorn zu richten und gemeinsam die Zukunft der Kommune zu gestalten. Wenn Lucas Halle auch noch jung an Jahren sei, so verfüge er doch über eine sehr gute Ausbildung. Er hoffe, so Michael Schulze, dass nun auch ein Ruck durch die Verwaltung gehen werde, denn dies brauche die Stadt, um voranzukommen. Die CDU sei gewillt, dabei nach Kräften mitzuwirken und den jungen Mann an der Spitze der Verwaltung zu unterstützen. Wenn das gelinge, könne 2022 ein gutes Jahr für die Stadt Zehdenick werden.

Vor der Bürgermeisterwahl in Zehdenick hatten sich Kandidaten Marco Dülgerow (r.) und Lucas Halle (l,) beim MAZ-Talk zahlreichen Fragen zu kommunalpolitischen Themen gestellt. Quelle: Uwe Halling

„Wir waren von Anfang an für diesen Bürgermeisterkandidaten und haben das auch so kommuniziert“, sagte am Montag Claus-Dieter Wilksch und fügte hinzu: „Auch wenn der neue Bürgermeister noch jung ist – wir sind zufrieden.“ Fakt sei, so der Fraktionschef der Linken, das Lucas Halle eine gute Ausbildung habe und wisse, was öffentliche Verwaltung heißt. Er selbst, so Claus-Dieter Wilksch, sei auch 24 Jahre alt gewesen, als er 1980 den Bürgermeisterposten in Badingen angetreten habe. Die Linke werde Lucas Halle bei seiner Arbeit gern unterstützen.

Andre Witzlau ist nicht nur Fraktionschef der Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Zehdenick/FDP“, sondern auch leidenschaftlicher Imker. Die gelungene Bürgermeisterwahl begrüßt er sehr. Quelle: Uwe Halling

„Wir sind mehr als erleichtert, dass wir jetzt wieder einen Bürgermeister haben und diese Odyssee mit all ihren Auswüchsen ein Ende hat“, sagte André Witzlau am Montag. Er hoffe, so der Fraktionschef der Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Zehdenick/FDP“, dass dies der Beginn eines neuen, erfolgreichen und modernisierenden Weges für Zehdenick sei. Er habe die Hoffnung, dass dieser junge Mensch Lucas Halle neue Impulse für die Kommunalpolitik der Stadt bringen werde. Hinter die Vergangenheit gelte es nun, einen Haken zu setzen und nach vorne zu schauen. Er habe das Gefühl gewonnen, so André Witzlau, dass Lucas Halle für Zehdenick brenne. Gemeinsam wolle man nun „die Karre aus dem Dreck ziehen und wieder für positive Schlagzeilen aus der Stadt sorgen“.

Waldemar Schulz, Vorsitzende der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung, hätte doch ein paar mehr Stimmen für den parteilosen Marco Dülgerow erwartet. Quelle: Halling

Dass es so ein klarer Sieg für Lucas Halle werden würde, hätte er nicht gedacht, meinte am Montag Waldemar Schulz. Mit ein paar mehr Stimmen für den anderen Kandidaten Marco Dülgerow habe er schon gerechnet. Nachdenklich stimme ihn vor allem die geringe Wahlbeteiligung, so der Vorsitzende der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung. Ob auch die schweigende Mehrheit den neuen Bürgermeister unterstützen werde? Auf jeden Fall wolle er Lucas Halle gern zum Wahlsieg gratulieren. Natürlich sei so ein junger Mann auf dem Bürgermeisterposten auch ein wenig ein Experiment. Aber er hoffe, so Waldemar Schulz, dass Lucas Halle diese Herausforderung meistern und Durchhaltevermögen zeigen werde. Ihm komme da das Bild des Fährmanns in den Sinn, meinte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Jetzt sitze Lucas Halle angekettet am Ruder des großen Kahnes und müsse diesen in Bewegung und auf Kurs halten, bis er irgendwann mal von einem Nachfolger abgelöst werde.

Sacharbeit vor Parteipolitik

Natürlich werde er dem Bürgermeister zur Seite stehen. Den neuen Verwaltungschef flankieren, beraten und bei der Arbeit mitwirken – das sei nunmehr von allen Stadtverordneten gefordert. „Die sachbezogene kommunalpolitische Arbeit muss gegenüber Parteipolitik immer den Vorrang haben“, so Waldemar Schulz. Bei dem Vorhaben, die Stadt voranzubringen, dürfe nun keinerlei Zeit mehr verloren werden.

Die Fraktionschefs von „Bürger für Zehdenick“ und der AfD haben sich auf Anfragen der MAZ nach einer Stellungnahme zur Bürgermeisterwahl am Montag nicht zurückgemeldet.

Von Bert Wittke