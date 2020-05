Auch nach der Antwort von Ludger Weskamp auf einen offenen Brief besorgter Zehdenicker Eltern geht die Debatte um die Sicherheit der Exin-Schüler weiter. Die Argumente des Landrates konnten offenbar nicht überzeugen. Der Verwaltungschef kündigte am Dienstagabend ein Arbeitsgespräch zu der Problematik an.