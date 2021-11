Der Bau von Radwegen wäre eine ganz wichtige Sache für Klein-Mutz

Klein-Mutz

Bernd Gotthardt wurde in Badingen geboren, wo er bis zur 4. Klasse zur Schule ging. Anschließend besuchte er bis zur 10. Klasse die Schule in Mildenberg. Der heute 74-Jährige hat eine Lehre als Bauschlosser in Gransee gemacht und hat in den Folgejahren in verschiedenen Bereichen gearbeitet zuletzt als selbstständiger Unternehmer im Landmaschinenhandel. Bernd Gotthardt ist verheiratet, hat mit Daniela (49) und Rayk (45) zwei Kinder und mit Fabienne (17) und Noel (14) zwei Enkelkinder. In seiner Freizeit hat er einst in Klein-Mutz Fußball gespielt, inzwischen frönt Bernd Gotthardt, der seit sieben Jahren Ortsvorsteher in Klein-Mutz ist, der Jagd.

Sind Sie gerne Ortsvorsteher?

Bernd Gotthardt: Ja, das kann ich behaupten. Aber ich allein bin verkörpere nicht Klein-Mutz und ich treffe auch keine Entscheidungen im Alleingang. Wir machen alles zusammen im Ortsbeirat und zu dem gehören noch Cindy Wirth und Corinna Zajons. Die verkörpern geballte Frauen-Power. Wir haben stets einen guten Draht zueinander. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts ändern können.

Glauben Sie, dass Corona dem Dorfleben geschadet hat?

Auf jeden Fall. Wir haben ja zuletzt überhaupt keine gemeinsamen Veranstaltungen mehr durchführen können. Und natürlich war auch die Vereinsarbeit lange eingeschränkt. Dennoch bemühen wir uns zu verhindern, dass vor allem ältere Einwohner durch die Beschränkungen isoliert werden und vereinsamen. Diese Generation hat schließlich den Ort mit aufgebaut und geprägt. Beim Kontakthalten mit den älteren Einwohnern spielen die Seniorengruppe mit Marianne Payard an der Spitze und die Kirchengemeinde eine sehr wichtige Rolle. Wie sieht es mit Bauland aus? Wir hätten gerne kommunale Flächen, auf denen gebaut werden könnte, aber wir haben sie nicht. Das macht es schwer, die Jugend im Dorf zu halten.

Was ärgert Sie momentan im Ort?

Was den Breitbandausbau für schnelle Internetverbindungen betrifft, herrscht ziemliches Chaos im Ort. Es wurden im Vorfeld der Arbeiten offensichtlich nur einzelne Leute angeschrieben, die nun mit schnellem Internet versorgt werden. Die anderen gehen scheinbar leer aus. Und der Ablauf der Arbeiten ist auch ziemlich ungeordnet. Aufgegrabene Grundstückszufahrten wurden zum Beispiel bis zum Abend nicht, wie eigentlich zugesagt, wieder geschlossen. Da hat für ziemlich viel Unmut gesorgt. Momentan sieht es so aus, als seien die für die Arbeit verantwortlichen bereits in tiefen Winterschlaf verfallen. Es bewegt sich nichts.

Was wünschen Sie sich für den Ort?

Einen Lückenschluss im Gehwegbereich und den Ausbau der Radwege. Viele Radler müssen immer noch auf der Kreisstraße fahren, weil es keine ordentlichen Strecken für sie gibt. Das ist gerade auch für Gäste unseres Dorfes schlecht und von denen haben wir durch die Existenz von fünf Pensionen eine ganze Menge. Mit dem Löwenberger Land sind wir jetzt in Gesprächen, was einen Radweg von Liebenberg nach Bergsdorf und weiter nach Klein-Mutz betrifft.

Von Bert Wittke