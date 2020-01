Letzte Chance für die Halle auf dem Festplatz

Zehdenick

Die Zehdenicker sind es leid, immer wieder über die Halle auf dem Festplatz zu reden. Keine der bisherigen Ideen war zündend genug, um eine Mehrheit zu finden. Ein Grund dafür ist der hohe Sanierungsaufwand und die zu erwartenden Bau- und Betriebskosten. Die Fraktion Gemeinsam für Zehdenick/ FDP hatte nun einen neuen Vorstoß unternommen, um die unerträgliche Situation zu beenden. Doch vorerst wird es wohl nicht zur Aufhebung des Grundsatzbeschlusses Nummer 043/18 über die „schrittweise Entwicklung der Großen Halle auf dem Festplatz“ und zum Abriss kommen.

Antrag des Bürgermeisters zugestimmt

Denn in der Bauausschusssitzung zog die Fraktion ihren Antrag zurück. Mehrheitlich stimmten die Ausschussmitglieder nach ausführlicher Debatte für den Vorschlag des Bürgermeisters, einen Käufer zu suchen, der die im Jahr 1971 errichteten Halle sanieren und nutzen möchte. Bis zum Jahresende ist Zeit. Gibt es bis dahin weder einen Käufer noch ein Konzept, wird erneut über den Abriss verhandelt. Diesem Plan muss noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen. Die nächste Sitzung ist am 5. März.

„Die Diskussion braucht einen Schlusspunkt“, sagte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos). Die Kosten für einen Abriss in diesem Jahr seien nicht im städtischen Etat eingeplant. „Das wäre die teuerste Rasenfläche der Stadt“, sagte er. „Wir sollten das Zeitfenster nutzen und eine Ausschreibung versuchen“, schlug er vor. Zunächst solle ein Wertgutachten in Auftrag gegeben werden.

Bei Abriss wäre mit weiteren Kosten zu rechnen

Dass bei einer Entscheidung für den Abriss auch weitere Kosten zu Buche schlagen würden, erläuterte Jens Lüscher vom Sanierungsträger, der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG). Bislang seien verschiedene Gutachten zur Nutzung der Halle, die im Besitz der Stadt bleiben sollte, für Freizeit, Spiel und Sport erstellt worden. Ein Verkauf war bislang nicht in Betracht gezogen worden, ebenso wenig ein Abriss.

Land favorisiert Verkauf

„Die Halle ist solide gebaut und baulich gesichert“, sagte Jens Lüscher. Das Land, so das Ergebnis eines Gespräches mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr ( LBV) in Cottbus, würde den Verkauf favorisieren. Der Erlös müsste zurückgezahlt werden, weil das Grundstück mit Städtebaufördermitteln gekauft wurde. Gleiches gilt für die Sicherungsmaßnahmen, zumindest teilweise. Für den Abriss könne die Stadt keine Fördermittel vom Land erwarten, weil die Halle bislang in die Festplatzgestaltung und damit in die Fördermittelvergabe einbezogen waren.

„Wenn die Stadt die große Halle abreißt und keine weitere Erschließung des südlichen Teiles des Platzes stattfindet, wird sie aufgefordert, die Gesamtmaßnahme zum Ende des Jahres 2020 zu beenden und abzurechnen.“ Bereits gezahlte oder avisierte Fördermittel müssten zurückgegeben werden. Alles in allem müsste die Stadt mit einem Aufwand in Höhe von 500.000 Euro rechnen.

Die Halle könnte für verschiedene Sportarten oder Freizeitaktivitäten wie Klettern und Skaten hergerichtet werden.

Von Martina Burghardt