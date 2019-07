Zehdenick Zehdenick - Ein funktionierendes Zentrum Neueröffnungen verringern in Zehdenicks Innenstadt den einst markanten Geschäfts-Leerstand. Dennoch kämpfen Stadtverwaltung und Geschäftsleute weiterhin gegen Ladenschließungen.

Kaum noch Leerstand in Berliner Straße und Dammhasstraße. Claudia Baldermann verkauft in der neuen „Festwelt“ an Renate Lau zwei Mickey-Mouse-Luftballon für ihre Urenkel. Quelle: Matthias Busse