Der Gabenzaun funktioniert

Zehdenick

Der Gabenzaun in Zehdenick funktioniert. Mindestens zweimal am Tag schaut Madlen Kaliebe dort vorbei und ist erleichtert, wenn sie sieht, dass Leute dort Tüten mit Nahrungsmitteln anbringen. Und sie freut sich natürlich auch, wenn sie mitbekommt, dass diese Spenden bei hilfsbedürftigen Mitmenschen ankommen.

Knapp 100 Tüten am Wochenende gezählt

In der vergangenen Woche hatte die Zehdenickerin die Idee zu dieser Hilfsaktion. Als Madlen Kaliebe infolge des Ausfalls von Personal und Helfern die Zehdenicker Tafel zunächst nicht mehr regelmäßig, später gar nicht mehr, aufrecht erhalten konnte, war ihr dieser Einfall gekommen. Unter tatkräftiger Hilfe der Sportsleute des SV 1920 Zehdenick um ihren Vorstandschef Ronny Erdmann war ein Teil der Umfriedung des Sportplatzes der Havelstadt spontan zu einem Gabenzaun umfunktioniert worden. Alle Zehdenicker waren gebeten worden, dort Nahrungsmittel, die sie entbehren können, in Tüten verpackt als Spendenangebot an bedürftige Einwohner aufzuhängen. Knapp 100 Tüten habe sie über das Wochenende verteilt gezählt, sagt Madlen Kaliebe. Konserven, Kekse und Tütensuppen seien nur einige Dinge gewesen, die sie gesehen habe. Es wäre toll, wenn sich diese Art der gegenseitigen Hilfe gerade in diesen schweren Zeiten zu einem Selbstläufer entwickeln würde.

20 Kilogramm Hilfe aus Hamburg

Sehr gefreut hat sich die Zehdenickerin über ein Paket, dass in Hamburg abgeschickt wurde. Freunde hatten dort von der Aktion erfahren und eine 20 Kilogramm schwere Kiste mit Lebensmitteln auf die Reise geschickt. Madlen Kaliebe hatte alles auf Tüten verteilt und umgehend an den Gabenzaun geknüpft. Die junge Frau hofft, dass die Spendenbereitschaft weiter anhält. „Wer etwas abgeben möchte, kann es aufgrund der momentanen Witterung auch von 9 bis 13 Uhr ins Mehrgenerationenhaus in der Amtswallstraße bringen“, sagt sie. Von dort aus werde es direkt an bedürftige Menschen weitergereicht. Die Zehdenickerin glaubt, dass es bestimmt noch mehr Leute gibt, die etwas abgeben können, um andere Menschen aus ihrer Heimatstadt ein klein wenig glücklich zu machen.

Wie Madlen Kaliebe sagt, habe sie die Hoffnung, dass in der kommenden Woche Personal zurückkehrt und der Tafelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Von Bert Wittke