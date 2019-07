Zabelsdorf

Mit einer Lesung in der Alten Mühle werden am Sonnabend, dem 10. August, die ersten Zabelsdorfer Kulturtage eröffnet. Zwei weitere Lese-Abende im Oktober und Dezember sowie das Erntefest am 14. September werden unter diesem Motto stattfinden.

„Wenn in Zabelsdorf etwas angefasst wird, dann ist es auf Dauer an...