Neue Informationstafel in Zabelsdorf

Zabelsdorf

An die Geschichte des Tonabbaus und der Ziegelproduktion in Zabelsdorf erinnern nur noch Namen wie der Große Zabelsdorfer Stich und der Ringslebener Stich. Im ehemaligen Ziegeleigebäude befinden sich heute Wohnungen. Der Hügel, unter dem die Reste des Ringofens begraben sind, dient bei Schnee den Kindern als Rodelberg. An der Stelle des Pumpenhauses wurden früher die Ziegel gepresst. Bis ins Jahr 1969 wurde der Ton in der Ziegelei Spieß – so die damalige Schreibweise – verarbeitet.

Im Januar beschlossen

Viel ist es also nicht, woran Durchreisende, vor allem Radfahrer auf dem Fernweg Berlin-Kopenhagen, Geschichtliches erkennen können. Das war für den Heimat- und Kulturverein der Anlass, sich darüber Gedanken zu machen. In der Jahreshauptversammlung Anfang 2019 beschloss man, Informationstafeln anfertigen zu lassen und an markanten Punkten im Dorf und am Radweg aufzustellen.

Die erste steht bereits seit einiger Zeit an der Alten Mühle. Freitagnachmittag wurde eine weitere an dem alten Ziegeleigebäude enthüllt. Aufgestellt werden solche Tafeln noch an der alten Schule und in Höhe des Friedhofs. Weitere Standorte sind geplant, unter anderem in Marienthal, weil die Gemarkung Zabelsdorfs früher bis dorthin reichte – und auch, um mit dem Nachbardorf zusammenzuarbeiten, wie Merve Beuth, Gründungsmitglied des Heimat- und Kulturvereins, erklärte. Die Festschrift zur 750-Jahr-Feier lieferte die Anhaltspunkte dafür, welche Themen hervorgehoben werden sollten.

Andenken und persönliche Erinnerungen

„Mein Vater Hans-Georg Spiess würde sich über das Andenken freuen“, so Christian Spiess, dessen Ururgroßvater als Zimmermann in Mildenberg tätig war und selbst Ziegeleien gründete. Die in Zabelsdorf gehörte dem Großvater von Christian Spiess. Er weiß noch einiges zu berichten über die Ziegelherstellung und die Tonstiche in der Gegend. In dem Ziegeleigebäude, vor dem jetzt die Tafel aufgestellt wurde, lebte seine Großmutter zu der Zeit, als Potsdam, die Heimatstadt der Familie, am Ende des Zweiten Weltkriegs den Bombenangriffen ausgesetzt war.

Unterstützung aus dem Ort

Die Informationstafeln bestehen aus Kunststoff und sind mit einer beschrifteten Folie versehen. 180 Euro pro Tafel, dazu insgesamt etwa 230 Euro für die Ständer, bei deren Aufstellung die Aqua-Strukturentwicklungsgesellschaft Zehdenick half, können aus den Mitgliedsbeiträgen der 17 Vereinsmitglieder nicht finanziert werden. Dafür konnte Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Emil Beuth etliche Sponsoren gewinnen wie Christian Spiess und Wolfgang Dorau. Auch die Mitglieder des Bungalowvereins haben wie jedes Jahr fürs Dorf zusammengelegt und sind zufrieden mit der Verwendung der Spende. „Eine schöne Idee“, sagte Werner Wendorf zu den Info-Tafeln.

„Aktivitäten hoch einzuschätzen“

Das konnte Regio-Nord-Geschäftsführer Olaf Bechert am Freitag bei der Aufstellung der Tafel nur bestätigen. „Solche Aktivitäten der Heimat- und Kulturvereine sind hoch einzuschätzen und unverzichtbar“, so Olaf Bechert. Die Regio Nord begleite solche Initiativen, sagte er und erinnerte an die Einrichtung des Informationspunktes an der alten Waage in Zabelsdorf.

„Viele Radfahrer bleiben stehen und lesen, was auf der Tafel steht“, so wurde es Emil Beuth über den Standort an der Alten Mühle berichtet. So stellen er und seine Mitstreiter es sich auch an den anderen Standorten vor, um die sich der Verein bemüht.

Von Martina Burghardt