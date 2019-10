Zehdenick

Am Eingang duftete es nach Popcorn, und die Plätze auf den Bänken in dem abgedunkelten Zelt im Wohngebiet Zehdenick Süd waren schnell besetzt. Ein Kinderfilm mit einem alten Mann und einem vorlauten Kater stand auf dem Programm – der allererste im Kiez-Kino, das damit eröffnet ist. Kurz zuvor war am Mittwochnach...