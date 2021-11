„Der Schöne vom Wiesengrund“ in Klein-Mutz

Klein-Mutz

Wenn Heike Thomas an die zurückliegende Saison auf dem Thomashof in Klein-Mutz zurückdenkt, bekommt sie immer noch leuchtende Augen. Es sei ein sehr gutes Jahr gewesen. Auf dem Hof, den Heike und ihr Mann Jörg führen, sei eine gute Ernte eingefahren worden. „Wir haben einiges anders oder auch ganz neu gemacht“, blickt Heike Thomas zurück. Zum Beispiel habe sich Mitarbeiterin Franziska Dettmann, die nicht nur den Hofladen und die Buchhaltung managt, sondern jetzt auch ausgebildete Baumwartin ist, mit alten heimischen Apfelsorten beschäftigt. Von dem bekannten Zehdenicker Obstsortenkundler Jürgen Sinnecker hat der Thomashof zahlreiche Ableger bekommen, die Franziska Dettmann veredelt und im Garten eingesetzt hat. „Das sieht wie eine kleine Baumschule aus“, freit sich Heike Thomas.

Heike Thomas freut sich darüber, dass alle Setzlinge so schön angewachsen sind. Quelle: Bert Wittke

Unter den Sorten befinde sich sogar auch ein Klein-Mutzer Apfelbaum – „Der Schöne vom Wiesengrund“. Ein Exemplar davon stehe an der Straße von Klein-Mutz nach Badingen in einem Wiesengrund, der früher als Weideplatz für Tiere diente. Auch der „Kraatzer Apfel vom Fünffingerstein“ oder Der „Bredereicher Hasenkopf“ sind solche alten heimischen Apfelsorten, die sich bald auch auf dem Thomashof ausbreiten sollen. „Wir wollen uns künftig in Richtung Streuobstwiese entwickeln“, verrät Heike Thomas. Und natürlich sei geplant, die eigene Ernte entsprechend zu verarbeiten, wenn die Zahl der Bäume zunimmt und sie eine gewisse Größe erreicht haben. Bis dahin werde man auf die bereits vorhandenen Früchte zurückgreifen, die der Thomashof dieses Jahr auf dem Apfelhof Wähnert in Hoppenrade habe pressen lassen. „Dort bekommen wir den Saft unserer eigenen Früchte“, sagt Heike Thomas – zum Beispiel die Sorten Apfel, Apfel-Birne oder Apfel-Quitte.

Steffi (l.) und Marleen (r) vom Thomashof sowie Lea (M.) entkernen Hagebutten, die anschließend zu Tee oder auch Marmelade verarbeitet werde, Quelle: Uwe Halling

Darüber hinaus hätten die Leute vom Thomashof dieses Jahr viele Wildfrüchte in der Umgebung gesammelt und verarbeitet – Äpfel, Birnen, Pflaumen und auch Hagebutten. Damit sei die Palette der eigenen Produkte im Hofladen aufgestockt worden. Zum Beispiel würden neben Säften und Marmeladen nun auch sehr viele Tees aus eigenen Kräutern und mit Wildfrüchten versetzt angeboten.

Auf dem Thomashof in Klein-Mutz hat es dieses Jahr eine sehr gute Ernte gegeben. Quelle: privat

Die Corona-Zeit hat Heike Thomas, wie sie erzählt, auch dazu genutzt, das Konzept für eine Permakultur zu erarbeiten. Permakultur ist ein nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, das darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur genau zu beobachten und nachzuahmen. „Pflanzengemeinschaften werden so zusammengestellt, dass sie sich gegenseitig unterstützen“, sagt die Hof-Chefin und nennt ein Beispiel: Wenn man Zwiebeln und Möhren zusammen anbaut, vertreibe die Zwiebel die Möhrenfliege. Und Studentenblumen würden für eine Verbesserung der Bodenqualität sorgen. Der Mensch greife kaum noch in die Natur ein, die Böden würden kaum noch nennenswert bearbeitet. Ein Förderprogramm der ILB mit dem Namen „Brandenburger Innovationsfachkräfte 2019 bis 2022 unterstütze den Übergang zu Permakultur.

Student Marko Bartsch aus Eberswalde hat während der vergangenen Saison auf dem Thomashof Hügelbeete angelegt, angebaut, gepflanzt und geerntet. Quelle: Bert Wittke

„Uns hat ein Werkstudent von der Hochschule in Eberswalde, der Ökologischen Landbau und Vermarktung studiert und sich für Perma-Kultur interessiert, Hilfe angeboten“, erzählt Heike Thomas. Dieser junge Mann, Marko Bartsch, habe den Thomashof seit Mai die ganze Saison begleitet und fleißig Hügelbeete angelegt, angebaut, gepflanzt und geerntet. „Das Ergebnis der Bewirtschaftung des Gartens nach den Prinzipien der Permakultur war eine Ernte, die für unsere Verhältnisse einfach gigantisch ist“, freut sich Heike Thomas. Vor allem, was Gemüse betreffe – Kartoffeln, Mangold, Möhren, Rote Beete und Bohnen ohne Ende.

Die Laufenten sorgen auf dem Thomashof dafür, dass das Gemüse von Schnecken befreit wird. Allerdings haben die Enten auch eine Schwäche für frisches Gemüse. Quelle: Bert Wittke

Und auch die Ernte von Beeren sei umfangreich ausgefallen. All das habe der Thomashof für das leibliche Wohl seiner Gäste und Besucher verarbeitet. „Wir wollen uns weitestgehend aus dem eigenen Garten ernähren – nachhaltig und ohne lange Wege“, bekräftigt Heike Thomas. Das sei das große Ziel.

„Wir wollen uns auf den Weg zum Selbstversorger machen und alles Selbstangebaute für unser Café und den Hofladen verarbeiten“, hat Heike Thomas ehrgeizige Ziele. Quelle: Bert Wittke

Fleisch und Wurst aus eigener Produktion werde in der Region ja inzwischen reichlich angeboten, sagt die Hof-Betreiberin. Bei Gemüse sehe das anders aus. Etliche Leute würde heute kaum noch Gemüse oder Obst anbauen, weil es ja alles zu kaufen gebe. Aber warum solle man einen Apfel kaufen, der bis von Neuseeland kommt, wenn diese Früchte auch vor der Haustür wachsen können. „Wir wollen uns auf den Weg zum Selbstversorger machen und alles Selbstangebaute für unser Hofcafé und den Hofladen verarbeiten“, blickt Heike Thomas voraus, die nicht verhehlt, dass sie an der Umsetzung dieses Konzeptes große Freude hat. Die Leute hier hätten doch fast alle große Gärten, in denen Gemüse, Wildkräuter und Wildobst wachsen könnten. Die Natur um sich herum wieder für einen ökologischen Anbau nutzen und sich so gesund ernähren – das, so Heike Thomas, sollte wieder mehr in das Bewusstsein der Leute rücken. Der Thomashof wolle es vormachen.

Von Bert Wittke