Zehdenick

Die alte Wäscherei der Lebenshilfe Zehdenick war in die Jahre gekommen, die Arbeitsbedingungen für die Menschen mit geistiger Behinderung nicht mehr optimal. Mit Vorbereitungen und Bauzeit dauerte es drei Jahre, bis im Februar 2019 das neue Gebäude am Standort des Vereins in der Nähe des Bahnhofs bezogen werden konnte.

18 Arbeitsplätze bietet die eigens nach den Ansprüchen der Mitarbeiter gebaute und eingerichtete Wäscherei. Gaststätten, Pensionen und Gewerbetreibende sowie Privatleute aus der Region bis hin nach Neuglobsow lassen in Zehdenick waschen – 52 Tonnen jährlich.

Bei der Feier zur Eröffnung der Wäscherei des Vereins Lebenshilfe für geistig Behinderte Oberhavel Nord: Geschäftsführer Bernd Reinicke (r.) dankt Peter und Frank Henschel von der Baufirma. Quelle: Martina Burghardt

Mitarbeiter und Kunden haben sich mittlerweile an den neuen Standort gewöhnt. Nun war es an der Zeit, den Partnern und am Bau Beteiligten –hauptsächlich Zehdenicker – für ihr Engagement zu danken. Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Reinicke begrüßte am Dienstagnachmittag die Vertreter verschiedener Firmen, unter anderem die Planer Kristina und Andreas Eberler sowie Peter und Frank Henschel von der gleichnamigen Baufirma, die an allen zwölf Bauten des Vereins mitgewirkt hat, wie Bernd Reinicke berichtete.

Waschmaschinen – praktisch und zuverlässig

Werkstattleiter Albrecht Schütze hatte gemeinsam mit Sylvia Colberg, die seit 17 Jahren die Wäscherei leitet, über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht. Viele Überlegungen, die anfangs skizziert worden waren, seien Wirklichkeit geworden. „Es ist bewusst eine kleine, feine Wäscherei geworden“, sagte Bernd Reinicke. Ein Teil der alten Waschmaschinen sind mit umgezogen, einige sind neu. „Die Sieben-Kilo-Maschinen können die Mitarbeiter gut bedienen, es entstehen so gut wie keine Wartungskosten und die Haustechniker kommen damit zurecht“, so Albrecht Schütze.

Ein Dankeschön von Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Reinicke (l.) an die Planer Kristina und Andreas Eberler. Quelle: Martina Burghardt

Weil keine großen Industriemaschinen verwendet und mehrere voneinander abgetrennte Arbeitsplätze entstanden sind, haben die Mitarbeiter die Ruhe zum Arbeiten, die sie brauchen. Sogar Hemden werden gebügelt, dafür gibt es eine extra Bügelpuppe, die die Handgriffe erleichtert. Die Kundenwäsche wird in Körben sortiert.

Obwohl sie erst skeptisch gewesen seien, hätten sich die Mitarbeiter gut eingewöhnt, so Sylvia Colberg. Der Umzug ging innerhalb kürzester Zeit vonstatten. An einem Freitag Mitte Februar wurden die Maschinen gestoppt und am Montag wieder am neuen Standort in Betrieb genommen.

Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), der zu den Gratulanten gehörte, ließ sich durch die Wäscherei führen. „Sie haben ein tolles Engagement für Zehdenick unter Beweis gestellt“, sagte er und lobt die Anpassung der Arbeitsbedingungen. Die Lebenshilfe sei ein ganz wichtiger Standort für die soziale Infrastruktur.

Bürgermeister Bert Kronenberg (l.) lässt sich von Sylvia Colberg und Albrecht Schütze die neue Wäscherei zeigen. Quelle: Martina Burghardt

Das festliche Büfett, zu dem die Gäste am Dienstag geladen waren, wurde in der eigenen Küche angerichtet. Die Mitarbeiter dort bereiten täglich bis zu 1250 Mittagessen zu. Sowohl die Küche als auch die Wäscherei sind gut ausgelastet, so Albrecht Schütze. Neue Aufträge könne man kaum annehmen, aber das sei auch saisonal unterschiedlich. Außerdem hängt das von den Mitarbeitern, genauer gesagt von ihren Fähigkeiten ab.

Der Neubau der Wäscherei des Vereins Lebenshilfe für geistig Behinderte Oberhavel Nord im Darrgang unweit des Bahnhofs. Quelle: Martina Burghardt

Insgesamt arbeiten 240 Menschen mit Behinderung in den Werkstätten des Lebenshilfe-Vereins, unter anderem im Gartenbau oder im Industrie- und Montagebereich. Im Berufsbildungsbereich werden ab dem 18. Lebensjahr Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, um die berufliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen und soziale Kompetenzen entwickeln. Neben den Werkstätten und der Wohnstätte betreibt die Lebenshilfe Zehdenick zwei Kindertagesstätten.

Von Martina Burghardt