Derzeit keine Anfrage für Punk-Festival im Ziegeleipark Mildenberg

Mildenberg

Das Open-Air-Punk-Festival „Resist to Exist“ auf dem Gelände des Ziegeleiparks in Mildenberg? „Vorstellbar ist das schon“, sagt Roy Lepschies. Allerdings, so fügte der Leiter des Ziegeleiparks am Montag auf Nachfrage der MAZ hinzu, gebe es zurzeit keine entsprechende Anfrage seitens der Veranstalter. Auch dem Landkreis liegt derzeit keine neuerliche Anfrage vor. 2019, so Roy Lepschies, habe der Landkreis mal nachgefragt, ob eine solche Veranstaltung im Ziegeleipark durchführbar sei. Und das sei sie zweifellos. Es sei dann aber nie zu irgendwelchen weiteren Gesprächen gekommen, weil die ehrenamtlichen Veranstalter nach 2019 auch für das Jahr 2020 auf ein Gelände in Berlin-Marzahn ausweichen wollten. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Festival im Vorjahr dann aber schließlich ganz abgesagt worden und auch dieses Jahr wird es keine Neuauflage geben. Vor 2019 hatte das Punk-Festival dreimal in Kremmen stattgefunden. Bereits im April 2018 war den Veranstaltern mitgeteilt worden, dass sie eine Baugenehmigung für die Fläche bräuchten. Dennoch durfte das Festival im selben Jahr noch einmal in Kremmen stattfinden, allerdings immer mit dem Hinweis der Bauaufsicht des Kreises Oberhavel, dass das 2019 nicht mehr möglich sei. Ein folgender Streit zwischen Landkreis und Festival-Veranstalter war schließlich bis vor Gericht gegangen.

Ziegeleipark und Landkreis offen für mehr Großveranstaltungen

„Ich habe mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt, denn der Veranstalter hat aktuell Anfrage gestellt, sagt Roy Lepschies. Er wisse offiziell von nichts. Folglich stehe dieses Thema derzeit auch nicht auf der Tagesordnung. Aber vorstellbar sei ein solches Festival auf dem Gelände des Ziegeleiparks durchaus. „Man müsste sich anhören“, so der Leiter des Ziegeleiparks, was wir als Ziegeleipark in einem solchen Fall leisten können und müssten“. Der Ziegeleipark in Mildenberg wolle, darüber herrsche Einigkeit mit dem Landkreis, den Eventbereich in Zukunft sehr gerne ausbauen und in diesem Zusammenhang das Gelände auch externen Veranstaltern je nach Machbarkeit zur Verfügung stellen. Das sei auch in der Vergangenheit bereits geschehen, wenn er, so Roy Lepschies, zum Beispiel an den Chaos-Computer-Club denke, der bereits mehrtägige Treffen in Mildenberg durchgeführt habe. Man betrachte das auch als weiteres Standbein für den Ziegeleipark. 2020, so sagt Roy Lepschies, sollte ein großes Pfadfindertreffen mit Teilnehmern aus ganz Deutschland im Ziegeleipark stattfinden. Das musste dann aber coronabedingt abgesagt werden und konnte auch dieses Jahr nicht stattfinden. Neuer Termin sei nunmehr das Frühjahr 2022. Angekündigt seien für dieses Treffen immerhin zwischen 2000 und 3000 Gäste. Für solche Events könne der Ziegeleipark gut Flächen zur Verfügung stellen. Und dies sei zugleich auch eine gute Einnahmequelle.

Die nächste Veranstaltung im Ziegeleipark in Mildenberg ist das Bierfest am 21. August. Roy Lepschies, Leiter des Ziegeleiparks, zeigt das Plakat dafür. Quelle: Bert Wittke

Was Veranstaltungen betrifft, hofft der Leiter des Ziegeleiparks, dass im kommenden Jahr solche traditionsreichen Events wie das Märkische Dampfspektakel und die Faszination Technik wieder stattfinden können. Außerdem begehe der Ziegeleipark 2022 sein 25-jähriges Bestehen und hoffe, dies mit möglichst vielen Gästen auch gebührend feiern zu können.

Konstante Besucherzahlen im Ziegeleipark

Derzeit sei die Situation so, dass täglich etwa 400 bis 500 Besucherinnen und Besucher in den Ziegeleipark nach Mildenberg kommen. Damit liege man etwa auf dem Niveau des Vorjahres, wobei sich die Besucher dieses Jahr gleichmäßiger verteilen würden. 2020 habe es Tage geben, an denen 800 Gäste und mehr gekommen seien. Nächster Höhepunkt im Ziegeleipark ist am 21. August ein großes Bierfest.

Von Bert Wittke