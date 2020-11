Diakon Jörg Kerner aus Zehdenick als Prädikant eingeführt

Zehdenick

Im Rahmen der Friedensdekade fand am vergangenen Sonntag in der Stadtkirche in Zehdenick die Einführung von Prädikant Jörg Kerner statt. Jörg Kerner, der seit mehr als 25 Jahren im Kirchenkreis Oberes Havelland als Diakon in der Verkündigung tätig war, hat nunmehr die Ausbildung zum Prädikanten im Amt für kirchliche Dienste (AKD) in Berlin) erfolgreich abgeschlossen.

Focus auf Frieden und Konfliktlösung

Als Diakon hat Jörg Kerner seit 1992 in Zehdenick in der Katechetik gearbeitet und die Jugendarbeit im Kloster von Zehdenick begleitet. Ab 2004 war er als Pädagoge in verschiedenen diakonischen Einrichtungen in der Uckermark beschäftigt. Zuletzt hat Diakon Kerner in seiner aktiven Berufstätigkeit als Schulsozialarbeiter in der Evangelischen Waldhofschule gearbeitet und dort unter anderem auch die Andachten mit verantwortet und Religionsunterricht erteilt. Als ausgebildeter Mediator ist sein Focus auf den Frieden und auf Konfliktlösung ausgerichtet. So passt ganz gut, dass der Gottesdienst unter dem Wochenspruch aus dem Matthäus-Evangelium seine Bestätigung findet: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Im Jahr 2018 ist Diakon Jörg Kerner nach 38 Jahren Berufstätigkeit in den vorzeitigen Ruhestand gegangen. In den letzten 28 Jahren war Jörg Kerner in seiner Kirchengemeinde Zehdenick ein engagiertes Mitglied und hat viele Jahre die Verantwortung im Gemeindekirchenrat mitgetragen.

Zwei Jahre in Tansania gelebt

Gemeinsam mit seiner Frau Karen lebte Jörg Kernen für die Dauer von zwei Jahren in Tansania. Seit diesem Aufenthalt hat er die Beziehungen zur dortigen Gemeinde der anglikanischen Kirche in Tansania aufrechterhalten. Die Gründung eines Vereins zur Unterstützung einer Gesundheitsstation hat er von Anfang an mitgetragen. Hilfe für diesen Verein kam auch von der Jungen Gemeinde aus Zehdenick.

Seit 2012 ist Jörg Kerner im Vorstand des Missionarische Missionshilfe e.V. (MMH) mit verantwortlich für die Betreuung zweier Gesundheitsstationen in Tansania. Mit Unterstützung seiner Gemeinde und vieler Einzelspender sowie dem deutschlandweit verstreutem Freundeskreis, ist es ihm gelungen, 2015 dort eine neue Gesundheitsstation zu errichten. Einen großen Teil der Kosten konnten die Initiatoren mit Fördermitteln aus dem Bundesentwicklungsministerium decken.

Jörg Kerner wird nun nach der Einführung als Prädikant innerhalb des Kirchenkreises Oberes Havelland hauptsächlich für den Pfarrsprengel Zehdenick für Gottesdienste zur Verfügung stehen. Er ist auch offen, bei Bedarf, andere Dienste innerhalb des Kirchenkreises zu übernehmen. Ansprechpartner ist dabei das Büro des Kirchenkreises Oberes Havelland.

