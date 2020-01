Erlös der MAZ-Auktion gespendet

Zehdenick

Im Mehrgenerationenhaus Bienenstock herrscht Betrieb, ganz wie es der Name verspricht. Außerdem bekommt die Leiterin Madlen Kaliebe Besuch von der Märkischen Allgemeinen Zeitung: MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner und Steffen Blochel, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Bollhagen-International, haben einen Spende mitgebracht. 1000 Euro kamen bei der vorweihnachtlichen Versteigerung von Produkten aus dem Sortiment der Keramikerin Hedwig Bollhagenzusammen. Damit wurde das Ziel von 800 Euro noch übertroffen. „Wir hoffen, dass das Geld gut ankommt“, so Sebastian Morgner.

MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner übergibt Madlen Kaliebe die Spende für das Mehrgenerationenhaus Bienenstock Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Bereits zum dritten Mal organisierte die MAZ gemeinsam mit der Manufaktur aus Marwitz eine solche Auktion, mit deren Erlös soziale Projekte unterstützt werden. In diesem Fall wird das Geld für das neue Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus verwendet. Die Eröffnungsfeier ist am 24. Januar.

„Dafür können nun Sachen angeschafft werden, für die es kein Budget gibt“, so Madlen Kaliebe, die sich über diesen Zuschuss sowie über jede weitere Unterstützung freut. Auf der Einkaufsliste stehen aktuell unter anderem ein Grill und ein Pavillon für die noch einzurichtende Sitzecke auf dem Hof.

Über die Angebote informiert

„Wir sind gern bereit, solche Initiativen zu unterstützen“, so Steffen Blochel, der sich das Gebäude in der Amtswallstraße zeigen und über die Angebote informieren ließ. Beratung und Begegnung stehen dort im Mittelpunkt. Außerdem hat die Tafel ihr Domizil im Mehrgenerationenhaus, dem einzigen in der nördlichen Region Oberhavels.

Krabbelgruppe und Spielnachmittage, Hausaufgabenhilfe, Wärmestube und Kleiderkammer stehen jedermann offen. Mit der Einrichtung des Familienzentrums und der Anpassung der Öffnungszeiten soll es künftig auch Berufstätigen und Alleinerziehenden ermöglicht werden, die Angebote zu nutzen. „Wir wollen vor allem der steigenden Kinderarmut entgegenwirken“, so Madlen Kaliebe. Deshalb können sich Familien und Alleinerziehende ab Schwangerschaftsbeginn beraten lassen.

Mitarbeiter für verschiedene Bereiche

Zwei Vollzeitkräfte sind im Mehrgenerationenhaus beschäftigt, dessen Träger der Arbeitslosenverband ist. Darüber hinaus sind insgesamt 35 MAE-Kräfte und Mitarbeiter über den Bundesfreiwilligendienst für die Einrichtung tätig, beispielsweise bei der Tafel, als Fahrer, im Kreativbereich, in der Wärmekammer, im Schreibbüro und im Sekretariat. Andere Sozialdienstleister wie das Netzwerk Gesunde Kinder oder die Betreuungsgruppe Demenz nutzen die Räume im Bienenstock.

„Wir sind auch in engem Kontakt mit den Schulen“, so Madlen Kaliebe. Neu im Haus ist eine Pädagogin, die zweimal in der Woche Beratungszeiten anbietet. Wer den Veranstaltungsraum im Mehrgenerationenhaus mieten möchte – auch das ist möglich und wird inzwischen gut angenommen.

Nicht jede Idee ist sofort umsetzbar

Madlen Kaliebe leitet die Einrichtung seit Juni 2019. Vieles hat sich seitdem verändert, sowohl äußerlich als auch inhaltlich. Aber die 37-Jährige hat längst noch nicht alle ihre Vorstellungen verwirklicht. Potenziale des Hauses werden nicht genutzt, das schmale Budget setzt trotz Fördermöglichkeiten Grenzen. Und nicht jede Idee lässt sich einfach so umsetzen. „Wir suchen Mitarbeiter für haushaltsnahe Dienstleistungen, aber es findet sich niemand“, so Madlen Kaliebe. Ebenso gab es bei Schülern kein Interesse, das Nähen zu lernen.

Dringend gebraucht werden derzeit neue Tiefkühltruhen für die Tafel. Steffen Blochel versprach bei seinem Besuch, sich umzuhören. Solche Unterstützung kommt dem Zehdenicker Mehrgenerationenhaus immer gelegen.

Von Martina Burghardt