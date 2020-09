Zehdenick

Die Pilger haben am Sonnabend ein bisschen länger gebraucht. Der Zehdenicker Bläserchor musste eine gute dreiviertel Stunde länger warten, bis die Wanderer ihr Ziel erreicht haben. Die Pilgertour hatte am Vormittag am Bahnhof in Neuhof begonnen, fast drei Stunden später kamen sie am Kloster in Zehdenick an.

Anlass der Wanderung, an der etwa 20 Leute teilgenommen haben: Am Sonnabend wurde der Pilgerweg zwischen Himmelpfort und Zehdenick eröffnet. Der Weg soll später weiter bis zum Kloster Lindow führen. Ein erstes Teilstück zwischen Fürstenberg und Himmelpfort wurde schon 2019 fertiggestellt. Von Himmelpfort bis Zehdenick sind es etwa 36 Kilometer, die zurückgelegt werden.

Anzeige

Der „Wegbegleiter“. Quelle: Robert Tiesler

Weitere MAZ+ Artikel

Sigrun und Gerhard Bergmann aus Templin sind am Sonnabend mit der Gruppe von Neuhof zum Kloster gelaufen. „Wir sind noch nie gepilgert“, erzählte sie. „Ich fand es sehr angenehm. Die gegebenen Impulse waren sehr schön.“ Die Pilger bekamen einen Wegbegleiter mit. In dem kleinen Heftchen standen Texte und Lieder, die an bestimmten Station gesprochen oder gesungen worden sind.

Sigrun und Gerhard Bergmann. Quelle: Robert Tiesler

„Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit“, heiß es beispielsweise am Hoch- und Stapelweg, der zweiten Station der Wanderung. Weiter ging es zum Yachtzentrum: „Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens“, wurde dort gesungen. Weitere Zwischenstopps waren am Schleusenparkplatz und kurz vor dem Kloster. Am Sonnabend begann die Tour erst in Neuhof. Von Himmelpfort aus führt der Weg über Bredereiche, Boltenhof, Barsdorf und Burgwall.

Pfarrer Gernot Fleischer, der den Weg mitinitiiert hat, wies aber darauf hin, „dass der Wegabschnitt von Himmelpfort bis Zehdenick, den wir offiziell eingeweiht haben, noch nicht in ganzer Länge zwischen den beiden Klosterorten zu begehen ist. Denn an einigen Stellen fehlt noch die Ausschilderung, weil es noch Abstimmungsbedarf mit Grundstückseigentümern gibt.“ Er gehe davon aus, dass die Lücken in den nächsten zwei bis drei Wochen geschlossen werden können. Er empfiehlt, dass interessierte Pilger sich vorher mit ihm unter 039888/47 96 46 in Verbindung zu setzen.

Eröffnung des Pilgerweges zwischen Himmelpfort und Zehdenick. Feier im Klosterhof. Quelle: Robert Tiesler

Sigrun und Gerhard Bergmann sind erst vor drei Monaten in die Region gezogen. Deshalb haben sie die Tour genossen. Allerdings hatten sie einen Kritikpunkt: „Es wurde ziemlich viel erzählt, das fand ich schade.“ Denn eigentlich wollten sie auch ein wenig die Stille und innere Einkehr beim Pilgern erleben. Der Zehdenicker Manfred Rißmann sagte über den Weg: „Ich habe die Landschaft noch nie so bewusst wahrgenommen.“

Auch der Himmelpforter Pfarrer Gernot Winkler ist mitgewandert. „Die Stimmung unterwegs war gut, fröhlich, frohgestimmt“, sagte er. „An sich geht man ja eher in die Stille“, ergänzte er. „Es war eher ein Spazierengehen.“ Aber eigentlich sei dieser Weg gut, um ins Nachdenken zu kommen. An sich solle vor allem aber auf die Klöster aufmerksam gemacht werden, die mit den Pilgerwegen verbunden werden sollen. Aber auch die kleinen Dorfkirchen in den Orten am Weg sollen verknüpft werden.

Eröffnung des Pilgerweges zwischen Himmelpfort und Zehdenick. Feier im Klosterhof. Quelle: Robert Tiesler

Darauf setzt auch die Pfarrerin aus Tornow, Pfarrerin Anne Lauschus. „Ich hoffe, dass die Menschen aus den Orten neue Beziehungen zueinander finden“, sagte sie. Sie geht davon aus, dass, wenn sich der Weg etablieren sollte, es auch ein paar Angebote in den Dörfern geben könnte. „Vielleicht eine Schüssel Wasser für die Füße und was zu trinken.“

Dirk Wendland, der stellvertretende Bürgermeister von Zehdenick, bedankte sich am Sonnabend im Klosterhof bei allen, die sich die Mühe machten, sich um die Eröffnung des Weges zu kümmern. „Nicht nur christliche Pilger werden den Weg nutzen“, sagte er.

Von Robert Tiesler