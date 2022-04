Von April bis Oktober spaziert Historiker Carsten Dräger mit Besucherinnen und Besuchern durch Zehdenick. Stadtführungen finden dieses Jahr auch wieder in Gransee und Fürstenberg statt.

Zehdenick - Die Stadtspaziergänge in Zehdenick gehen weiter – der Ratsherr lädt ein

