Die tapferen Schneiderlein

Liebenwalde

Von Weitem sieht es aus wie ein großer Berg Stoff, den Lukas in den Händen hält. Einfarbig, bunt, gepunktet, mit Sternen drauf oder auch Blümchen. Den Mustern sind keine Grenzen gesetzt. Aber letztendlich spielt es auch keine Rolle, was auf den Stoffen zu sehen ist und in welchen Farben sie leuchten. Mit ihnen soll sich niemand schmücken sondern schützen.

Lukas näht bereits seit Jahren. Früher hat er Loops, Mützen und sogar Röcke angefertigt. Quelle: privat

Lukas Richter aus Liebenwalde näht Masken. Vor den Mund gespannt, sollen sie ihre Träger vor dem Corona-Virus schützen. Schon etwas ungewöhnlich, dass sich ein 14-Jähriger an die Nähmaschine setzt und aus Stoffresten einen Mundschutz nach dem anderen herstellt. „ Lukas näht bereits seit zwei Jahren“, erzählt Mama Daniela. Er habe sogar mal mit dem Gedanken gespielt, Schneider zu werden und einen Nähkurs in einem Stoffladen in Bernau besucht. Anschließend habe er öfter an der Nähmaschine gesessen und Loops, Mützen und sogar Röcke gefertigt. Und die hat er dann zum Kauf angeboten. Vergangenes Jahr zum Beispiel beim Sommerfest in Liebenthal.

Die Masken zum Schutz von Mund und Nase haben die unterschiedlichsten Farben. Je nachdem, welche Stoffreste noch vorhanden sind. Quelle: privat

Als nun eine Ärztin, mit der Daniela Richter befreundet ist, davon erfuhr, meinte sie, dass Lukas doch Mundmasken nähen könnte. Und der Achtklässler, der in die Exin-Oberschule in Zehdenick geht, war sofort Feuer und Flamme. Diese Idee, anderen Leuten helfen zu können, gefiel ihm. „Das ist mein Beitrag, um diese schwierige Situation so gut es geht zu überstehen“, hat sich Lukas gesagt. Schnell wurden alle möglichen Stoffreste vergangener Nähzeiten zu einem großen Berg angehäuft und Lukas machte sich ans Werk. Innerhalb kürzester Zeit hatte der 14-Jährige die ersten Schutzmasken fertig. Einige davon haben er und seine Mutter auch schon verteilt – an das Personal der Physiotherapie Am Markt in Liebenwalde oder an die Mitarbeiter des örtlichen Getränkeladens gleich neben dem Lidl-Markt. Alle fanden diese Idee „einfach cool“. Auch die Postfrau habe ein Exemplar bekommen und sei darüber so gerührt gewesen, dass ihr gleich ein paar Tränen über die Wangen rollten. Inzwischen haben sich auch schon Leute gemeldet, die durch Freundschaften zu Familie Richter aus Liebenwalde von der Aktion erfahren haben, und nach Mundschutzmasken gefragt. Darunter zum Beispiel eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Hennigsdorf. Und auch im Blumenladen „Blütenzauber“ in Liebenwalde liegen die Masken aus und sind immer wieder schnell vergriffen.

Inzwischen hat auch die zwölfjährige Lucy Gefallen am Nähen gefunden und macht fleißig mit. Quelle: privat

Lukas, der in seiner Freizeit bei der TSG Liebenwalde Handball spielt, freut sich über den Erfolg seiner Aktion. Und er hat inzwischen eine Helferin. Sie heißt Lucy und kommt aus Liebenthal. Die Familie von Lucy ist mit den Richters in Liebenwalde befreundet. Als sie per WhatsApp-Nachricht sahen, womit Lukas nach den täglichen Schulaufgaben seine Freizeit verbringt, empfanden sie dies auch für Lucy als schöne Beschäftigung. Und die Zwölfjährige hatte Lust darauf. „Meine Tochter hat auch eine Nähmaschine und die haben wir uns dann kurzerhand geborgt“, erzählt Daniel Richter. Zuerst habe Lucy ausschließlich die Stoffe zugeschnitten und zusammengesteckt. Aber inzwischen hat sie Mut gefasst und nun nähen Lukas und Lucy zusammen einen Mund- und Nasenschutz nach dem anderen. Nicht jeden Tag in der Woche, aber hin und wieder. Und natürlich unter Einhaltung der bestehenden Umgangsregeln.

Geld möchten Lukas und Lucy nicht für die Masken haben. Von Spendengeldern wird Material gekauft. Aber inzwischen ist kein Gummiband mehr zu bekommen. Wer kann helfen? Quelle: privat

Geld möchten Lucy und Lukas nicht für die Masken haben. Sie wollen einfach nur helfen. Wenn jemand etwas spenden möchte, dann wird es für neues Material genutzt. Nach rund 400 Masken, die die Kids innerhalb einer Woche genäht haben, geht ihnen nun jedoch das Gummiband aus, welches es momentan nicht zu kaufen gibt. Vielleicht hat ja jemand einen Geheimtipp, wo die fleißigen Schneider welches herbekommen können.

Ansonsten aber, so sagen die beiden, seien diese Masken einfach ein kleiner Beitrag, um möglichst gut durch diese schweren und angespannten Zeiten zu kommen. Ob Lukas später tatsächlich mal Schneider wird? „Er ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Mensch“, erzählt Mama Daniela und könne zum Beispiel auch wunderschön zeichnen. Und er und Lucy können auf jeden Fall noch etwas – wunderbar helfen.

Von Bert Wittke