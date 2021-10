Zehdenick

Diebe sind in der Nacht zu Montag in Büroräume in der Zehdenicker Schleusenstraße eingebrochen. Laut Polizei haben sie dort eine größere Menge Bargeld gestohlen. Aus ermittlungstechnischen Gründen kann derzeit nicht mehr zu dem Einbruch gesagt werden, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord mitteilt.

