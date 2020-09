Zehdenick

In der Nacht zum Dienstag (29. September) entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Autohaus im Liebenwalder Ausbau zwei Fahrzeuge der Marke Nissan in weinrot und dunkelgrau. Offenbar öffneten die Täter die Fahrzeuge elektronisch. An den Pkw waren keine amtlichen Kennzeichentafeln montiert. Nach den gestohlenen Fahrzeugen wird gefahndet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahles. Der Schaden liegt bei etwa 55.000 Euro.

Von MAZonline