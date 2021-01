Diskussion um die Touristinfo in Zehdenick

Zehdenick

Braucht die Stadt Zehdenick in Zeiten von Corona eigentlich ein besetztes Tourismus-Büro? Diese Frage stellen sich wohl auch einige Stadtverordnete in der Havelstadt und treffen damit einen Nerv – und zwar den der Vorsitzenden des Fremdenverkehrsvereins, Gabriele Haubner. Die Kapperin findet sehr wohl, dass das vom Fremdenverkehrsverein geführte Büro jederzeit besetzt sein muss, da die beiden Mitarbeiterinnen sehr viele Aufgaben für die Stadt erfüllten, die über die Betreuung von Touristen hinausgehen.

„ Elisabeth Kluge und Grit Kutsch sind das ganze Jahr über Ansprechpartner für alle Anfragen der Zehdenicker rund um das Stadtleben – etwa zu Öffnungszeiten der AOK, da das Büro seit Mitte 2020 geschlossen ist, oder die Erreichbarkeit der Polizeistation und vieles mehr.“ Außerdem erstellen und aktualisieren die Frauen Statistiken, etwa zu Schleusenzahlen oder zu Besuchern der Stadt, arbeiten bei der Umsetzung von Veranstaltungen in Zehdenick mit, organisieren, koordinieren und unterstützen geplante Aktionen rund um den Marktplatz und bieten enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und anderen touristischen Anbieter an.

Anzeige

Antrag auf Gehaltserhöhung wurde im Ausschuss befürwortet

Die aktuelle Diskussion läuft auch vor dem Hintergrund, dass der Fremdenverkehrsverein um eine Gehaltserhöhung für die beiden Frauen gekämpft habe, sagt Gabriele Haubner. Seit Jahren sei der Lohn nicht angehoben worden. Beide Mitarbeiterinnen sollen nun mehr Geld bekommen. Im Sozialausschuss sei ein entsprechender Antrag befürwortet worden. Nun müssen am 28. Januar die Stadtverordneten endgültig darüber entscheiden. Schon im Sozialausschuss habe es laut Haubner eine Diskussion darüber geben, ob denn in Coronazeiten überhaupt viel los ist in der Stadt.

Die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins will deshalb einen Einblick geben, wieviel die beiden Mitarbeiterinnen trotz allem zu tun haben. Auch für dieses Jahr müssten ja Veranstaltungen geplant werden, da ja gar nicht klar sei, bis wann der aktuelle Ausnahmezustand dauere. In normalen Jahren begleiten Elisabeth Kluge und Grit Kutsch städtische Veranstaltungen und sorgen mit dafür, dass städtische Anbieter sich daran beteiligen.

Angebote können noch erweitert werden

Gerne würde der Fremdenverkehrsverein die Angebote noch erweitern, zum Beispiel durch die Vermarktung regionaler Produkte, eine Bücherecke zum Austausch von gelesenen Büchern mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Ausruhen sowie die Barrierefreiheit durch eine helle, offene, einladende Tourist-Information mit Wohlfühlcharakter für die Gäste der Stadt.

Die Mitglieder wünschen sich auch einen ansprechenden Außenbereich an der Touristinfo mit E-Bike-Ladestation. „Von daher hoffen wir, dass der Umbau der Berliner Straße 27 für die Stadt Zehdenick und den Tourismus ein Erfolgsmodell wird.“

Nicht zuletzt sorgten die beiden Mitarbeiterinnen des Tourismus-Büros dafür, dass Zehdenick nach Ende der Corona-Reisebeschränkungen wieder zum attraktiven Urlaubsziel wird. Gabriele Haubner: „Sämtliche Marketing-Aktivitäten müssen jetzt schon vorbereitet werden, damit wir bei Wiederaufnahme der Tourismustätigkeiten direkt starten können und nicht noch weitere Einnahmeeinbußen riskieren, nur weil wir den Fokus nicht genug auf unser Tourismus-Büro gelegt haben.“

Von Andreas Fröhlich