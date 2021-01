Drei Laptops für Zehdenicker Förderschüler

Zehdenick

Als Dina Engelke, Betreuerin an der Exin-Förderschule Zehdenick, davon erfuhr, dass dort drei Schüler die notwendige Ausstattung für das Distanzlernen fehlt, erkundigte sie sich, wer in dieser Situation helfen könnte. Sie erfuhr vom Verstehbahnhof in Fürstenberg, der bereits vielfältige Unterstützung bei digitaler Bildung leistet. Erst kürzlich wurde dort ein Video- und Tonstudio als „digitales Klassenzimmer” eröffnet, das bereits rege von Lehrkräften der Region genutzt wird.

Auf ihre Anfrage beim Trägerverein des Verstehbahnhofs, havel:lab, erhielt sie noch am selben Tag eine positive Antwort. Der Verein hat schon etwa 60 Laptops an Schüler ausgegeben. Alle sind hochwertige, generalüberholte Gebrauchtgeräte, die nicht nur nachhaltiger sind als neu gekaufte Laptops, sondern eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufweisen, als Neugeräte für den gleichen Preis. Sie werden vor der Weitergabe vom havel:lab-Verein mit einem Open Source Betriebssystem und einheitlicher Lernsoftware ausgestattet und bedarfsgerecht konfiguriert.

Diätenerhöhung spendet Anke Domscheit-Berg für soziale Projekte

Die finanziellen Mittel des Vereins sind jedoch durch die hohe Nachfrage knapp geworden, und so sprang kurzerhand die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, ein, die selbst Gründungsmitglied des gemeinnützigen Vereins ist und sich dort seit einigen Jahren für digitale Bildung engagiert. „Als Linksfraktion haben wir jedes Jahr gegen die Diätenerhöhungen im Bundestag gestimmt, aber da sie von der Mehrheit im Bundestag trotzdem beschlossen wurden, behalten wir das Geld nicht einfach, sondern spenden es für soziale Projekte“, sagt sie.

„Ich habe schon oft meine Diätenerhöhungen für digitale Bildungsprojekte gespendet, ich möchte auch diesmal helfen, denn Bildungsgerechtigkeit ist in Zeiten der Pandemie doppelt wichtig.“ Kein Kind dürfe den Anschluss an Bildung verlieren, nur weil seine Familie das notwendige Gerät für die Teilnahme am digitalen Unterricht nicht bezahlen kann, begründete die Abgeordnete aus Fürstenberg/ Havel ihre Spende. Anke Domscheit-Berg ist nicht nur Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss Digitale Agenda, sondern auch stellvertretendes Mitglied im Bildungsausschuss des Bundestages. Ihr politischer Schwerpunkt ist die gemeinwohlorientierte Digitalisierung, wozu eben auch Teilhabe an digitaler Bildung für alle Kinder zählt - unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern.

Die Laptops für die Exin-Förderschule werden am Freitag, 22. Januar, vor dem Verstehbahnhof in Fürstenberg an den Förderverein „Miteinander leben lernen“ mit dem nötigen Abstand übergeben.

