Drei Premieren im Zehdenicker Ziegelhof

Zehdenick

„Mitgelacht, dabei gewesen“, heißt das erste neue Programm, mit dem der Zehdenicker Ziegelhof in seine gewohnte Veranstaltungstätigkeit zurückkehrt. In der Weinstube am Kirchplatz finden immer freitags und samstags kulinarische Lesungen statt. Zu einem Drei-Gang-Menü gibt es Literatur.

Das neue Programm – eines von drei Premieren in diesem Jahr – ist ein Streifzug durch zwölf Jahrzehnte deutsches Kabarett. Der Titel des Abends bezieht sich auf einen 1967 erstmals im Henschel-Verlag erschienenen Sammelband mit Kabaretttexten aus sechs Jahrzehnten, es folgten weitere ergänzte Auflagen. Inzwischen hat sich die deutsche Kabarett-Szene enorm weiter entwickelt, Comedians sind hinzugekommen, Ulknudeln auch – und das politische Kabarett erlebt eine Renaissance.

Tamara Danz – eine außergewöhnliche Sängerin

Da lohnt ein Rückblick. Michael Müller-Scheffler streift in zweimal 40 Minuten Lesung und Hörbeispielen durch 120 Jahre Kabarettgeschichte und präsentiert Klassiker und Wiederentdeckungen, gewohnt launig und sehr unterhaltsam. Premiere ist am 18. Juni, um 19 Uhr. Weitere Abende sind für den 19. Juni, sowie den 2. und 3. Juli, jeweils 19 Uhr, unter Einhaltung der Corona-Regeln geplant. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Zwei weitere Premieren werden in diesem Jahr noch folgen: Ein Programm zum 25. Todestag von Tamara Danz im Juli und eine Hildegard-Kneef-Programm im September, alle Infos dazu im Netz.

Tamara Danz, die leider viel zu früh verstorbene Sängerin der Band Silly, hat ihr Asyl im Paradies hoffentlich gefunden. „Asyl im Paradies“ ist die Titelzeile eines der zahlreichen Songs, mit denen die Band berühmt wurde. In seinem Programm erinnert Michael Müller-Scheffler an die Musik, die großartigen Texte und an die Frau Tamara Danz, liest aus der Biografie von Alexander Osang und weiteren Quellen.

Anmeldungen telefonisch: 0171/4 44 53 66 oder per Email: info@ziegelhofonline.de

Von MAZonline