Zehdenick

Der vorläufig festgenommene 39-jährige Zehdenicker, bei dem Polizisten bei einer Durchsuchung am Dienstag 15 Kilogramm Amphetamine gefunden haben, ist nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann war Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Von MAZ-online