Duft(end)er und geschmackvoller Bauernmarkt in Mildenberg

Mildenberg

„Wir haben lange überlegt, ob wir diese Veranstaltung durchführen sollen“, so André Witzlau. Aber dann sei man schließlich zu dem Ergebnis gekommen: Lasst uns feiern! Und so konnte denn Mildenbergs Ortsvorsteher am Sonnabend von der Bühne aus zahlreiche erwartungsfrohe Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Dorfes zum bereits 35. Mildenberger Bauernmarkt begrüßen.

Die Stimmung war ausgelassen. Quelle: Bert Wittke

Um eine bessere Übersicht über die Anzahl der Besucher zu haben, fand die Veranstaltung dieses Jahr auf dem Gelände der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde (MTS) statt. „Der harte Kern unserer Truppe ist seit Tagen fleißig damit beschäftigt gewesen, alles, was notwendig ist, für den Bauernmarkt vorzubereiten und aufzubauen“, berichtete Marcel Witzlau. Er ist der Vorsitzende der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde und freut sich immer wieder diebisch über den Elan und die Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder. „Wahnsinn, was du da für Leute hast und was die stets leisten“, sagte er am Sonnabend.

Trampolin-Bungee, Ponyreiten und eine Kletter-Strohburg

Ab 14 Uhr herrschte auf dem MTS-Gelände eine entspannte und ausgelassene Stimmung. Vor allem die kleinen Festgäste kamen ganz groß auf ihre Kosten. Hatten die Veranstalter doch einen kostenlosen Kinderrummel aufgebaut, unter anderem mit Hüpfburgen, Kinderkarussell, Trampolin-Bungee, Ponyreiten, einer Kletter-Strohburg und zahlreichen Spiel wie etwa Hufeisen-Zielwerfen.

Schmucker Erntewagen mit Krone. Quelle: Bert Wittke

Auf dem angrenzenden Regionalmarkt gab es eine Menge leckerer Dinge zu kaufen, darunter ganz viel Obst und Gemüse. Auch die Zehdenicker Agrar und Dienstleistungs GmbH hatte einen sehr erntefestmäßig geschmückten Stand aufgebaut und bot dort zum Beispiel Kürbisse und Kartoffeln zum Kauf an. Aber auch leckere Schmalzstullen mit saftigen sauren Gurken fanden begeisterte Abnehmer.

1300 Lose bei der Tombola

Auch die Bowle oder diverse Fruchtsäfte aus Klein-Mutz mundeten den Besuchern. Überhaupt avancierte dieser Bauernmarkt zu einem ungemein geschmackvollen Fest. Dafür sorgten herrlich duftende Leckereien vom Grill und das viele wundervolle Backwerk des Kuchenbasars, der ein Gemeinschaftswerk der Mildenberger Kita „Regenbogen“ und der Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“ war. Viele emsige Eltern hatten dafür teilweise die halbe Nacht hindurch gebacken. Der Erlös kommt dann auch beiden Kinder-Einrichtungen zugute. Ebenso die Einnahmen der gemeinsam initiierten Tombola. 1300 Lose, jedes zum Preis von einem Euro, waren bereits verkauft, als an das Ende des Bauernmarktes noch nicht im geringsten zu denken war.

Das Kitateam beteiligte sich wieder bei der Vorbereitung des Kuchenbuffets. Quelle: Bert Wittke

Für die gewaltige Anzahl an Preisen wurde lange vor dem Fest bei Sponsoren in Mildenberg, aber auch in Zehdenick und anderen Ortsteilen der Stadt sammeln gegangen. Mit Erfolg! Und auch viele Eltern der Kita- und Schulkinder hatten fleißig Preise gestiftet. Der Hauptpreis, ein Kälbchen, blieb in Mildenberg und gehört, wie zu hören war, jetzt einem Anwohner des Welsengrabens. Der Gewinn eines Spanferkels kommt dagegen auf das Konto eines „Auswärtigen“, eines Gastes aus Badingen.

Mädchen und Jungen zauberten ein Programm auf die Bühne

Mädchen und Jungen der vierten Klasse der Mildenberger Grundschule sorgten mit Liedern und Tänzen für ein kleines Kulturprogramm, das im kommenden Jahr wieder größer ausfallen soll, wenn die Kinder dann hoffentlich ohne drohende Corona-Pandemie wieder mehr Zeit zum Üben haben. Aber was sie aufführten, war herzerfrischend und bekam völlig zu Recht den verdienten Applaus der unter dem Dach eines großen Festzeltes sitzenden Gäste.

Auf ihre Grundschule mit Kindern, Lehrern und Eltern können sich die Festorganisatoren immer verlassen. Quelle: Bert Wittke

Natürlich gab es auf dem MTS-Gelände auch historische Landtechnik zu bestaunen. Nadin und Ronny Herm aus Krewelin mit den Kindern Mex (6) und Holly (8) gönnten sich vor einem der alten Traktoren ein Erinnerungsfoto. Und Jörg Schlegel, der mit seiner „Brockenhexe“, Baujahr 1950, nach Mildenberg getuckert war, hievte kurzerhand sein anderthalbjährige Enkelkind Nele hinter das Lenkrad auf den großen Fahrersitz. Und die kleine Nele schien daran großen Gefallen zu finden.

Großen Gefallen am Bauernmarkt hatte André Witzlau. Der Ortschef freute sich über die Resonanz und die gut gelaunten Leute. Und er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass im nächsten Jahr, beim dann 36. Mildenberger Bauernmarkt, wieder ein großer Ernteumzug über die Dorfstraße führen wird. Auf jeden Fall sei es richtig gewesen, davon habe er sich auf dem Festgelände immer wieder überzeugen können, den diesjährigen Bauernmarkt – wenn auch in etwas abgespeckter Variante – stattfinden zu lassen.

Von Bert Wittke