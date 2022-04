Ein Raum für Kunst mitten in der Stadt Zehdenick

Zehdenick

Am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr eröffnet in Zehdenick, Berliner Straße/Ecke Amtswallstraße, eine temporäre Kunsthalle. Ein Projekt, das in manch anderer Stadt nicht gelingen mag.

Leerstehenden ehemaligen Verkaufsladen für Möbel genutzt

Es wird ein Raum mitten in der Stadt sein, der in Zukunft nicht nur für Ausstellungen internationaler Kunst genutzt werden wird, sondern auch für andere künstlerische Projekte. „Wir nutzen den seit langem leerstehenden ehemaligen Verkaufsladen für Möbel, um im Stadtzentrum, dort, wo viele Touristen vorbeikommen, zu zeigen, dass statt Leerstand auch Kultur möglich ist“, sagt der Chef der Klosterscheune Christian Seipel und fügt hinzu: „Dabei sind wir offen für weitere Nutzungen des Raumes und würden uns vor allem freuen, wenn junge Menschen diesen Ort für neue kulturelle Nutzungen für sich erobern. Es ist ein Projekt, das auch fragt, wie soll sich das Zentrum von Zehdenick und vergleichbarer Städte in der Region, weiterentwickeln. Welche öffentlichen Räume kann es für uns geben und wie wollen wir uns als Stadtgesellschaft im öffentlichen Raum bewegen.“ Der Raum solle aber auch genutzt werden, um Kunst, die vielleicht nicht so gut in der Klosterscheune präsentiert werden kann, zu zeigen.

De Munk formt das Material durch Hitze und entfremdet es so seinem ursprünglichen Zweck, um es zu neuen ästhetischen Formen zusammenzusetzen. Quelle: privat

Zur Eröffnung zeigt der niederländische Künstler Leo de Munk Malereien und Skulpturen. Seine Skulpturen aus billigen, quietschbuntem Haushaltswaren erweitern den Formenkanon der Plastik und reflektieren zugleich den Kanon der Assemblage.

Gebilde, die die Fantasie anregen

De Munk formt das Material durch Hitze und entfremdet es so seinem ursprünglichen Zweck, um es zu neuen ästhetischen Formen zusammenzusetzen. Gebilde, die trotz der Kenntnis der Betrachter, zur Fantasie anregen. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, weist der Künstler zudem auf einen oft vergessenen Aspekt der Arbeitswelt hin – auf die Hausarbeit.

