Ein bisschen Weihnachtsstimmung genießen beim Adventsshopping in der Altstadt

Auf der Bühne des Weihnachtsmarktes zu stehen und zu singen, dass sei ein richtig schönes Erlebnis gewesen. „Aber Straßenmusik ist auch ganz schön“, schmunzelt Lisa Hermsdorf am Samstag in Zehdenick. Wie in vielen vorangegangenen Jahren war die Sängerin die Stimme zum Gitarrenspiel von Pfarrer Andreas Domke. Die beiden standen beim Adventsshopping in der Berliner Straße unweit der Brücke, spielten weihnachtliche und nicht ganz weihnachtliche Lieder. Mit Abstand und damit regelkonform unterhielten sie Passanten und Spaziergänger. Und von denen gab es viele an diesem Nachmittag. Die Menschen wollten wieder raus und unter Leute kommen – und so war das von den Händlern der kleinen Stadt organisierte Weihnachtsmarkt-Ersatzevent sehr gut besucht.

Weihnachtsmann und Weihnachtsengel hatten viel zu tun.

Unterstützung bekamen die Gewerbetreibenden dabei von der Stadt und lokalen Vereinen. Das Lupus-Team beispielsweise hatte einen Stadtspaziergang vorbereitet. Maria Meyer von den Wölfen eilte kurz nach der Mittagsstunde durch die Stadt und bereitete die 13 Stationen vor, die es anzulaufen galt. Kleine Rätsel, Geschichten und Bräuche aus aller Welt rund um die festliche Jahreszeit galt es zu finden. Eine gute Stunde nach Beginn hatte sie dann von ihrem Stand und Startpunkt an der Kirche schon 30 Familien auf die kurze Rundreise geschickt. Rund um den Marktplatz war derweil Dirk Wendland im Gewand des freundlichen Alten zu finden. Der stellvertretende Bürgermeister verteilte als Weihnachtsmann verkleidet das eine oder andere Geschenk an die kleinen Besucher des Festes.

Die Altstadt war zum Adventsshopping schön weihnachtlich geschmückt worden.

Süßigkeiten gab es von Astrid Barth aus Templin, die als Weihnachtsengel kostümiert unterwegs war. Dazu hatten die meisten Geschäfte länger geöffnet und manche auch ihr Angebot für diesen einen Tag erweitert. So konnte man beispielsweise bei Ricardo Schulz nicht nur Jeans kaufen, am Samstag gab es dort auch Honig von der Tonstich-Imkerei aus Mildenberg. Lange Warteschlangen waren vor der Gaststätte Schröder zu sehen – der Glühwein traf den Geschmack der Besucher. Genau wie der am anderen Ende der Einkaufsmeile. Nahe der Hastbrücke schenkten Fotografin Anika Deuil und Franzi Witt das heiße Getränk mit und ohne Schuss aus.

Die Kinder freuten sich über das eine oder andere Geschenk vom Weihnachtsmann.

Alles in allem ein gelungener Samstag, fand auch Uta Kupsch. Die Marketingbeauftragte der Stadtverwaltung bedauerte zwar, dass der Laternenzauber von 2019 in diesem Jahr keine Fortsetzung fand. „Aber mit dem, was derzeit im Rahmen des Machbaren möglich ist und hier umgesetzt wurde, bin ich wirklich zufrieden“. Der Marktplatz belebt, die Besucher mit dem Angebot zufrieden und die Händler rund um den Marktplatz mit der Resonanz – der Tag sei ein Erfolg, so ihr Fazit. Ein Blick auf den Marktplatz bestätigte ihre Meinung. Das kleine Karussell stand nicht still, Tüten mit gebrannten Mandeln fanden reißenden Absatz und der große Weihnachtsbaum war ein äußerst beliebter Foto-Hintergrund.

Von Björn Bethe